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Real Betis Balompié

José Juan Romero: "No habría nada más grande que llevar al Betis a ganar un título, me podría morir en paz"

"Sabéis lo que sería para mí y mi familia entrenar al Betis, sería cerrar el círculo y retirarme"

José Juan Romero, durante un partido de Liga

José Juan Romero, durante un partido de Liga / AJ González / COR

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

José Juan Romero ya fue entrenador del Betis Deportivo entre 2016 y 2019. El actual técnico de la Agrupación Deportiva Ceuta ha repasado en Radio Sevilla su paso por la entidad verdiblanca, ha dejado claro que no ha pensado nunca en dirigir al Sevilla y que sueña con hacerlo en el Real Betis Balompié como técnico del primer equipo en un futuro.

No esconde el deseo el preparador de Gerena de dirigir a los verdiblancos: "Ojalá porque sería ya lo sabéis todo lo que sería para mí y para mi familia lo que sería entrenar al Betis. Entrenar al Betis sería cerrar el círculo y retirarme".

Cómodo en el Ceuta y haciendo un gran trabajo, reconoce que la Segunda División tiene "una tremenda igualdad". "Es de locos, uno no sabe en cada partido qué va a ocurrir. En Segunda hay tanta complejidad, se dan tantos factores que hacen bonita la categoría. Estoy muy a gusto en Ceuta, si tuviera que estar diez años aquí, estaría. Y felicísimo. Voy a hacer la carrera entera, voy a llegar a Primera, me da igual cómo".

Añade José Juan sobre el Betis que para él "no habría nada más grande que llevar al Betis a ganar un título, me podría morir en paz. Si no, pues seguro que por otro lado voy a estar porque tampoco pensaba que iba a estar aquí hoy y estoy".

Como entrenador formador que fue, el técnico del Ceuta no oculta su admiración por la cantera: "Soy amante de la cantera porque la he trabajado. Soy fanático de los jóvenes. Hay muchísimos jugadores con potencial, sin ninguna duda. Confío mucho en que cuando al jugador joven le das un telediario ya sale todos los días".

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Por último en clave bética, se rinde a Manuel Pellegrini: "Hablar de Pellegrini es hablar de palabras mayores. Me sorprendo cuando el bético habla de Pellegrini o de historias cuando el bético sabe lo que ha sido el Betis durante muchísimos años. Junto a Serra no hay nadie que se le pueda equiparar a Manuel como entrenador y ojalá haga un cuarto o media trayectoria de él".

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