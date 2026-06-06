Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Playa SevillaCierre aulas FPHelados baja caloríasDirecto visita PapaAviso Sanidad chorizoMás policías en SevillaVuelve el calor intensoProhibido baño en playasNuevo parque acuático SevillaMercadillo sábados SevillaRancio santuario Arcade SevillaContratación capellanesParque infantil agua Sevilla
instagramlinkedin

El centrocampista del Betis Dani Pérez firma por tres temporadas con el Valladolid

El centrocampista firma un contrato de tres años con el equipo de LaLiga Hypermotion, mientras el Betis se guarda opciones de recompra

Dani Pérez.

Dani Pérez. / Real Betis

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

El centrocampista del Betis Dani Pérez ha superado esta semana el reconocimiento médico previo a su incorporación al Real Valladolid, equipo de LaLiga Hypermotion con el que firmará un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029, mientras el club sevillano se reserva un derecho de recompra y conserva parte de sus derechos.

Dani Pérez, operación con recompra para el Betis

Fuentes de la operación informaron a EFE de que el canterano Dani Pérez, de 20 años, podrá volver al Real Betis a cambio de una cantidad que oscila entre los 5 y los 8 millones de euros, en función de los objetivos que cumpla, y de que la entidad verdiblanca cobraría, en caso de traspaso a otro club, un quinto del montante de su traspaso.

Noticias relacionadas

El mediocentro sevillano, internacional con España en las divisiones inferiores, ha militado esta temporada en el Betis Deportivo, en Primera RFEF, si bien ha disputado cinco partidos con el primer equipo -4 de competición europea y uno de LaLiga- desde que el chileno Manuel Pellegrini lo hizo debutar en noviembre de 2022.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Pellegrini, tras entrar a la Champions con el Betis: 'Clasificar con dos partidos de antelación demuestra que es una gran temporada
  2. El jugador del Betis que más sorprendió a Álvaro Fidalgo a su llegada: 'Me sorprendió muchísimo en todos los aspectos, tiene registros de todo tipo y unas cifras muy altas
  3. Marko Soldo, centrocampista del Dinamo Zagreb, en el radar del Betis para este verano
  4. El Betis puede optar a ser equipo de Champions League este jueves: las cuentas para que el cupo extra sea para España
  5. Óscar Carazo deja de ser secretario técnico de fútbol formativo: el Betis reestructura su área deportiva de cantera
  6. El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini vence al Elche y logra la vuelta a la Champions League 21 años después (2-1)
  7. El Betis pagará en 30 años la inversión de 170 millones para construir el nuevo Benito Villamarin y busca ayuda en fondos americanos
  8. El Betis ya es de Champions 21 años después: este es el millonario botín que se asegura el club por certificar la quinta plaza

El centrocampista del Betis Dani Pérez firma por tres temporadas con el Valladolid

El centrocampista del Betis Dani Pérez firma por tres temporadas con el Valladolid

Abde se dispara hasta los 40 millones de euros y Álvaro Valles también sube su valor en el Betis

Jesús Galván ve futuro en Gonzalo Petit: "El Betis puede tener delantero en un par de años o tres"

Jesús Galván ve futuro en Gonzalo Petit: "El Betis puede tener delantero en un par de años o tres"

José Juan Romero: "No habría nada más grande que llevar al Betis a ganar un título, me podría morir en paz"

José Juan Romero: "No habría nada más grande que llevar al Betis a ganar un título, me podría morir en paz"

El Betis Deportivo, pendiente de un posible descenso administrativo del Cartagena

El Betis Deportivo, pendiente de un posible descenso administrativo del Cartagena

Antony, sobre la clasificación del Betis a Champions: "Vi a Isco, que ha ganado cinco, llorando como un niño"

Antony, sobre la clasificación del Betis a Champions: "Vi a Isco, que ha ganado cinco, llorando como un niño"

Aitor Ruibal no llegará al comienzo de la pretemporada con el Betis tras operarse el menisco: "Se me hacía imposible arrodillarme, tengo que curarme bien y espero estar lo antes posible"

Aitor Ruibal no llegará al comienzo de la pretemporada con el Betis tras operarse el menisco: "Se me hacía imposible arrodillarme, tengo que curarme bien y espero estar lo antes posible"

Isco Alarcón sigue con su ritmo de recuperación y entrena a diario en el Betis tras finalizar la temporada

Tracking Pixel Contents