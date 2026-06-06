El centrocampista del Betis Dani Pérez firma por tres temporadas con el Valladolid

El centrocampista del Betis Dani Pérez ha superado esta semana el reconocimiento médico previo a su incorporación al Real Valladolid, equipo de LaLiga Hypermotion con el que firmará un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029, mientras el club sevillano se reserva un derecho de recompra y conserva parte de sus derechos.

Dani Pérez, operación con recompra para el Betis

Fuentes de la operación informaron a EFE de que el canterano Dani Pérez, de 20 años, podrá volver al Real Betis a cambio de una cantidad que oscila entre los 5 y los 8 millones de euros, en función de los objetivos que cumpla, y de que la entidad verdiblanca cobraría, en caso de traspaso a otro club, un quinto del montante de su traspaso.

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El mediocentro sevillano, internacional con España en las divisiones inferiores, ha militado esta temporada en el Betis Deportivo, en Primera RFEF, si bien ha disputado cinco partidos con el primer equipo -4 de competición europea y uno de LaLiga- desde que el chileno Manuel Pellegrini lo hizo debutar en noviembre de 2022.