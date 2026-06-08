Todos los horarios de los internacionales del Betis en el Mundial 2026: dónde ver a Ricardo, Amrabat, Abde, Fidalgo, Lo Celso, Bakambu y Cucho por TV

El Mundial 2026 levanta el telón este jueves 11 de junio con una edición histórica, la primera con 48 selecciones y repartida entre Estados Unidos, México y Canadá. La cita se prolongará hasta el 19 de julio, con una fase de grupos que marcará el primer gran filtro de un torneo más largo, más exigente y con más caminos posibles hacia las rondas eliminatorias. En clave bética, la Copa del Mundo tendrá seis o siete nombres propios: Ricardo, Amrabat, ¿Abde?, Fidalgo, Lo Celso, Bakambu y Cucho.

En clave Real Betis, la Copa del Mundo tendrá una presencia especialmente relevante. Hasta siete futbolistas de la plantilla verdiblanca podrían acudir al torneo: Giovani Lo Celso con Argentina, Cédric Bakambu con la RD Congo, Ricardo Rodríguez con Suiza, Álvaro Fidalgo con México, Cucho Hernández con Colombia y Ez Abde y Sofyan Amrabat con Marruecos. Una representación de peso que convierte este Mundial en una cita muy bética.

Ricardo Rodríguez, experiencia para Suiza

Ricardo Rodríguez será el representante bético en Suiza. El lateral zurdo, que termina contrato con la entidad verdiblanca, es un fijo en el combinado helvético, encuadrado en el Grupo B, junto a Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar, un grupo abierto en el que el orden de los partidos puede marcar buena parte de sus opciones.

Suiza debutará ante Qatar, se medirá después a Bosnia y Herzegovina y cerrará la fase de grupos frente a Canadá, una de las anfitrionas. Rodríguez aparece como una pieza de veteranía dentro de un equipo que vuelve a presentarse con aspiraciones reales de superar la primera fase.

Calendario de Suiza en fase de grupos:

Sábado 13 de junio, 21:00 horas: Qatar - Suiza, en San Francisco Bay Area (DAZN).

Qatar - Suiza, en San Francisco Bay Area (DAZN). Jueves 18 de junio, 21:00 horas: Suiza - Bosnia y Herzegovina, en Los Ángeles (DAZN y TVE).

Suiza - Bosnia y Herzegovina, en Los Ángeles (DAZN y TVE). Miércoles 24 de junio, 21:00 horas: Suiza - Canadá, en Vancouver (DAZN).

Lo Celso se estrena en un Mundial con la campeona Argentina

Giovani Lo Celso acudirá al Mundial con Argentina, vigente campeona del mundo y una de las grandes favoritas del torneo. El centrocampista verdiblanco no pudo estar en Qatar 2022 por lesión y entra en la lista de Lionel Scaloni tras una temporada irregular con lesiones en el conjunto verdiblanco. La Albiceleste afronta la defensa del título desde el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania.

Calendario de Argentina en fase de grupos:

Miércoles 17 de junio, 03:00 horas: Argentina - Argelia, en Kansas City (DAZN).

Argentina - Argelia, en Kansas City (DAZN). Lunes 22 de junio, 19:00 horas: Argentina - Austria, en Dallas (DAZN y TVE).

Argentina - Austria, en Dallas (DAZN y TVE). Domingo 28 de junio, 04:00 horas: Jordania - Argentina, en Dallas (DAZN).

Giovani Lo Celso disputa un balón en el amistoso antes del Mundial entre Argentina y Honduras / CARLOS RAMIREZ / EFE

Abde y Amrabat, posible doble presencia bética con Marruecos

Marruecos puede ser la única selección con doble acento verdiblanco gracias a Ez Abde y Sofyan Amrabat. Ahora mismo, en clave Betis, todos los focos están puestos en el extremo de Beni Melal, que cayó lesionado en el amistoso ante Noruega y puede quedarse sin Mundial tras sufrir tras el primer diagnóstico un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Todo queda a la espera de pruebas finales.

El combinado norteafricano, semifinalista en Qatar, llega como campeón de África tras una final convulsa y como una de las candidatas a dar mucho que hablar, dejando atrás el adjetivo de selección revelación. La selección de Marruecos queda encuadrada en el Grupo C, junto a Brasil, Escocia y Haití, con un estreno de máxima exigencia frente a la pentacampeona.

Calendario de Marruecos en fase de grupos:

Domingo 14 de junio, 00:00 horas: Brasil - Marruecos, en Nueva York/Nueva Jersey (DAZN y TVE).

Brasil - Marruecos, en Nueva York/Nueva Jersey (DAZN y TVE). Sábado 20 de junio, 00:00 horas: Escocia - Marruecos, en Boston (DAZN).

Escocia - Marruecos, en Boston (DAZN). Jueves 25 de junio, 00:00 horas: Marruecos - Haití, en Atlanta (DAZN).

Fidalgo, ante su primer Mundial como anfitrión con México

Álvaro Fidalgo vivirá el Mundial desde una perspectiva especial al acudir con México, una de las tres anfitrionas del torneo. El centrocampista bético, naturalizado mexicano meses atrás, formará parte de una selección que abrirá la Copa del Mundo ante Sudáfrica, reeditando el comienzo del certamen de 2010, en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más simbólicos del fútbol mundial.

México queda encuadrada en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Para Fidalgo, la cita supone una oportunidad de enorme escaparate en un contexto de máxima responsabilidad para el combinado mexicano, que jugará toda la fase de grupos con la presión añadida de competir ante su público.

Calendario de México en fase de grupos:

Jueves 11 de junio, 21:00 horas: México - Sudáfrica, en Ciudad de México (DAZN y TVE).

México - Sudáfrica, en Ciudad de México (DAZN y TVE). Viernes 19 de junio, 03:00 horas: México - Corea del Sur, en Guadalajara (DAZN).

México - Corea del Sur, en Guadalajara (DAZN). Jueves 25 de junio, 03:00 horas: Chequia - México, en Ciudad de México (DAZN).

Cucho Hernández y Bakambu, duelo de arietes béticos en el Grupo K

El Grupo K también tendrá un claro sello verdiblanco, aunque con dos caminos enfrentados entre ambos delanteros. Cucho Hernández defenderá a Colombia, mientras que Cédric Bakambu, también acaba contrato con el Betis, acudirá con la República Democrática del Congo. Ambos compartirán grupo con Portugal y Uzbekistán, y además se verán las caras en la segunda jornada, en un Colombia - RD Congo que tendrá lectura directa en clave Betis.

Cucho llega como uno de los atacantes llamados a aportar gol, movilidad y profundidad a una Colombia ambiciosa con Néstor Lorenzo a los mandos, mientras que Bakambu llevará el peso ofensivo de una selección congoleña que buscará competir en un grupo de mucha dificultad. Portugal parte como gran referencia, pero el cruce directo entre colombianos y congoleños puede ser decisivo para las opciones de clasificación de uno de los dos jugadores del Betis.

Calendario de Colombia en fase de grupos:

Jueves 18 de junio, 04:00 horas: Uzbekistán - Colombia, en Ciudad de México (DAZN).

Uzbekistán - Colombia, en Ciudad de México (DAZN). Miércoles 24 de junio, 04:00 horas: Colombia - RD Congo, en Guadalajara (DAZN).

Colombia - RD Congo, en Guadalajara (DAZN). Domingo 28 de junio, 01:30 horas: Colombia - Portugal, en Miami (DAZN y TVE).

Calendario de RD Congo en fase de grupos: