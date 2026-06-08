Las primeras exploraciones dejarían al bético Abde sin jugar el Mundial 2026 con Marruecos por lesión: sufre un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha

El Real Betis Balompié está pendiente de las primeras exploraciones realizadas por Marruecos a Abde Ezzalzouli. Al borde del descanso, el extremo de Beni Melal caía lesionado en un choque fortuito con el exbético Chadi Riad, que lo arrolló a la salida de un córner tras ser empujado por un jugador de Noruega. Rápidamente, el verdiblanco se quedó en el banquillo en el entretiempo, llamando Mohamed Ouahbi, seleccionador del combinado de los leones del Atlas, a Rahimi para que ingresara en su lugar.

Según avanza Radio Marca y pudo confirmar El Correo de Andalucía, Abde sufre un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, algo que lo dejaría sin participar en la cita mundialista de México, Estados Unidos y Canadá. Atendiendo a dicho diagnóstico, que ha de confirmarse, el extremo izquierdo del Betis estaría unas cuatro semanas de baja, algo que lo imposibilitaría para ir al Mundial y que condicionaría su comienzo de pretemporada. Por el momento, está pendiente de pruebas y mientras estas no se hagan no se emitirá un parte oficial, relatan fuentes a este medio.

Ya al término del encuentro, Mohamed Ouahbi manifestó estar preocupado por Abde y también por Noussair Mazraoui, que se marchó lesionado minutos antes que el jugador bético: "Lo que me preocupa ahora son las lesiones de Noussair Mazraoui y Abde Ezzalzouli. Estamos esperando los resultados de las pruebas médicas". Antes de ello, Abde había provocado en el minuto 8 el 1-0 con una gran jugada por la izquierda y una buena apertura a Brahím Díaz al costado opuesto para que el madridista adelantara a Marruecos en el 1-1 a final ante Noruega, que empató por medio de Odegaard.