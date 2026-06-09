Marruecos se queda con Abde con la esperanza de que se recupere del esguince de rodilla para el tercio final del Mundial

El Real Betis Balompié ya conoce con mayor precisión el alcance de la lesión sufrida por Abde Ezzalzouli con la selección de Marruecos. Según han trasladado fuentes del club verdiblanco, las pruebas realizadas por los servicios médicos del combinado marroquí han confirmado el primer diagnóstico: el extremo bético sufre un esguince de grado medio en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

La lesión se produjo en el amistoso entre Marruecos y Noruega, en una acción fortuita al borde del descanso. Abde cayó al suelo tras un choque con el exbético Chadi Riad, que acabó arrollándolo en la salida de un córner después de ser empujado por un futbolista noruego. El atacante no pudo continuar y fue sustituido en el entretiempo por Rahimi, encendiendo las alarmas tanto en la selección marroquí como en el Betis.

Abde se queda por ahora con Marruecos

Pese a la confirmación de la lesión, el jugador se quedará de momento concentrado con la selección de Marruecos, a la espera de ver cómo evoluciona en los próximos días. Esa evolución será clave para determinar los plazos definitivos de recuperación y el impacto que la lesión puede tener en su presencia en el Mundial 2026, una cita que ahora mismo queda seriamente condicionada para el futbolista verdiblanco.

En un primer momento, el diagnóstico apuntaba a un problema en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, extremo que ahora han confirmado las pruebas médicas realizadas por Marruecos. Al tratarse de un esguince de grado medio, el escenario invita a la cautela, aunque este tipo de dolencias suele requerir unas tres semanas de recuperación, algo que podría hacer que Abde regresara para la fase de eliminatorias si la decisión final es de la continuar

El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, ya había mostrado su preocupación tras el encuentro por el estado físico de Abde y también por el de Noussair Mazraoui, que igualmente tuvo que abandonar el partido lesionado. "Lo que me preocupa ahora son las lesiones de Noussair Mazraoui y Abde Ezzalzouli. Estamos esperando los resultados de las pruebas médicas", explicó el técnico tras el empate ante Noruega.

Antes de la lesión, Abde había vuelto a dejar una acción destacada en el encuentro. En el minuto 8, el atacante del Betis inició la jugada del 1-0 con una buena aparición por la izquierda y una apertura hacia Brahím Díaz, que acabó adelantando a Marruecos. Noruega igualó posteriormente por medio de Martin Odegaard, pero el foco principal para el Betis quedó en el estado físico de su futbolista.

Por ahora, la confirmación del esguince deja a Abde en manos de los servicios médicos de Marruecos y con su participación mundialista en el aire aunque el de Beni Melal siga concentrado con la selección. Ouahbi puede hacer cambios por lesión hasta 24 horas antes del debut en el Mundial 2026, este próximo domingo a las 00:00, contra Brasil.