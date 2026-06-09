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Real Betis Balompié

El Betis aguarda movimientos de River Plate por Nelson Deossa mientras que en Argentina dan por rotas las negociaciones

El Betis no vería con malos ojos una propuesta de 7 millones de euros por el 60% de Deossa más otro 20% obligado en segundo pago

Nelson Deossa, en el Betis-Athletic de Liga en La Cartuja

Nelson Deossa, en el Betis-Athletic de Liga en La Cartuja / AFP7 vía Europa Press

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Las negociaciones entre River Plate y Real Betis Balompié para la contratación de Nelson Deossa por parte de la entidad millonaria se han roto. O al menos así lo aseguran desde Argentina al conocer el precio de salida que le habría puesto el conjunto verdiblanco al centrocampista colombiano.

Esta mañana, El Correo de Andalucía pudo conocer de primera mano con emisarios béticos que River Plate sigue muy de cerca al medio bético nacido en Marmato, que tras un año irregular en el conjunto heliopolitano planea salir en este mercado de fichajes, pudiendo hacerlo incluso antes del 30 de junio.

Pablo Longoria, director deportivo de River Plate, estuvo en Madrid para cerrar la incorporación del centrocampista del Getafe, Mauro Arambarri, como también mantuvo conversaciones con Manu Fajardo sobre el futuro de Deossa como apuntan en el país argentino.

Las versiones de Betis y Argentina sobre el posible fichaje de Deossa por River

Por lo que ha podido contrastar este periódico con fuentes de la entidad de las trece barras y de Argentina, las versiones de cada lado confrontan. Desde el lado bético se asegura que River Plate, sin haber formalizado una oferta, se espera que lo haga y mientras el Betis se mantiene a la espera, mientras que desde la otra parte del mundo ya dan por rotas las negociaciones al entender que el Betis pone un precio de salida más alto de lo esperado, con Arambarri casi cerrado, asegurando incluso que en La Palmera no se contemplaría otra vía que no fuera una venta por el 100% de los derechos, algo que choca con lo que este medio pudo saber hace horas.

La oferta que el Betis no vería con malos ojos por Nelson Deossa

Como confirmaron fuentes verdiblancas a El Correo de Andalucía, la última hora es que si el club de Núñez formalizase una oferta alrededor de los 7 millones de euros por el 60% del pase y luego abonase de forma obligatoria un 20% adicional por el pase de Nelson Deossa, la operación podría salir adelante.

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Esta es la posible oferta que conoció hace unas horas este medio, aunque siempre se prefiere en Heliópolis una venta directa del jugador para recuperar la parte que resta por amortizar, algo más de 9 millones, de los casi 12 millones de euros que el Betis desembolsó el pasado verano a Rayados de Monterrey por el centrocampista colombiano.

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