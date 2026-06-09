El Betis espera propuestas firmes de River Plate por Nelson Deossa y reconoce interés reactivado de RB Leipzig y Sporting CP por Sergi Altimira, sin llegar aún a 20 millones de euros

A 9 de junio, el Real Betis Balompié todavía no ha movido el mercado ni en entradas ni en salidas. Eso sí, no quiere decir que no se trabaje de manera ardua en la secretaría técnica verdiblanca, que según pudo saber El Correo de Andalucía hizo un viaje exprés a Madrid en la tarde del pasado lunes y este mismo martes ya ha regresado al filo del mediodía como pudo contrastar in situ este periódico mientras gestiona las operaciones de salida de Nelson Deossa a River Plate y de Sergi Altimira al Sporting o al RB Leipzig, quienes reavivaron muy recientemente el interés en el medio bético.

Según informó el diario Olé, Pablo Longoria, director deportivo de River Plate, ha cerrado la contratación del medio del Getafe, Mauro Arambarri y espera conseguir sí del Real Betis Balompié para firmar a Nelson Deossa. De momento, según puede saber este medio, no es algo inminente pero se producirán conversaciones.

Cómo está la salida de Nelson Deossa del Betis

A sus 26 años, Nelson Deossa ha disfrutado de una temporada en el Real Betis Balompié bastante alejada de lo esperado. El centrocampista de Marmato ha disputado 1491 minutos repartidos en 33 partidos entre Liga, Copa del Rey y Europa League, con unos pobrísimos registros de cara a portería contraria: tan sólo una asistencia en la competición copera y una gran jugada ante el Valencia para darle un balón de gol a Pablo Fornals.

En la entidad verdiblanca ven viable recuperar lo ingresado el pasado verano desde Monterrey, cuando desembolsaron algo menos de 12 millones de euros.

Un año más tarde de su llegada al conjunto verdiblanco, y sin haber dado el rendimiento esperado, Deossa sigue teniendo cartel y en Sudamérica es River Plate quien ahora se acerca al cafetero como adelantaron en su momento los periodistas Germán García Grova y Pipe Sierra. Todo ello nace del interés de Eduardo Coudet, técnico que dirigiera en España a Celta y Alavés, en el medio bético en un mercado de fichajes en el que se pretende reforzar el plantel de Núñez con jugadores de jerarquía. El Millonario, que se ha aproximado al Betis, no ha presentado aún ninguna oferta formal como avanzó Manu Colchón en Diario de Sevilla y ha podido contrastar El Correo de Andalucía con emisarios béticos.

El mismo compañero contaba que se esperaba que se abordasen diferentes fórmulas para la salida de Deossa rumbo a River Plate, algo que según este periódico está encima de la mesa. La última hora es que si el club de Núñez formalizase una propuesta alrededor de los 7 millones de euros por el 60% del pase y luego se comprometiese a abonar un 20% adicional, la operación podría salir adelante según confirman fuentes verdiblancas a El Correo de Andalucía.

No quiere decir que vaya a ser la fórmula final, puesto que una venta directa para recuperar todo lo invertido es lo deseado, pero dicha situación sería bien tenida en cuenta en el seno de la entidad bética. Por el momento, en el Betis, se espera que River dé un paso más y comience a cristalizar todo aquello que verbaliza.

Sergi Altimira tiene precio de salida: mínimo 20 millones de euros

La situación en el mediocampo bético no sólo se mueve por Nelson Deossa, puesto que Sergi Altimira es otro de los que están en la palestra y con quien más plusvalías se pueden obtener antes del 30 de junio. El Betis recibió en su día como adelantó El Desmarque una oferta en firme del Sporting de Portugal de 14 millones de euros más tres en variables, algo desechado, pero no por ello se cerró la vía lusa para la salida del medio de Cardedeu, que también se reunió con el director deportivo del RB Leipzig en la previa del Betis-Elche.

La última hora en el caso del centrocampista catalán es que las conversaciones continúan con Sporting y Leipzig, pero no se alcanzan aún esos 20 millones mínimos, como también ha podido saber El Correo de Andalucía hace apenas unos minutos y también informó Diario de Sevilla poco antes, marcados como mínimos para dejar salir a un jugador con muy buen cartel europeo. 110 participaciones con la elástica verdiblanca avalan el nivel de Altimira, destinado a ser la gran venta para cuadrar las cuentas del club bético. Día de reuniones en Heliópolis.