Álvaro Fidalgo se sincera con Guardado antes de su primer Mundial: "Me costaba tomar la decisión de poder representar a México"

Álvaro Fidalgo jugará en apenas dos días su primer Mundial y lo hará representando a México, tras conseguir la nacionalización al pasar cinco años seguidos en el país azteca jugando para Club América.

El único fichaje del Real Betis Balompié en el mercado invernal repasó en una extensa charla con Andrés Guardado para los medios del club varios aspectos de su carrera, desde su profesionalidad hasta el consejo que le pidió el ovetense al exjugador bético para jugar en la selección.

La pregunta de Fidalgo a Guardado sobre su decisión de jugar con México

Respecto a la selección mexicana y el Mundial a las órdenes de Javier Aguirre, el centrocampista bético tiene claro que no fue un asunto sencillo de resolver, que todo el proceso de ir con El Tri requería de unos pasos, como ese consejo que le pidió a Guardado: "A mí me costaba tomar la decisión de poder representar a México, porque no es fácil ir y ponerte la camiseta, jugar y ya está, va mucho más allá. La pregunta que te hice fue 'qué le parece a la gente en el vestuario, qué opinan, qué se siente', porque eso también es importante. La gente te puede ver como un bicho raro, o decirte 'tú no eres mexicano'. Eso es difícil de asimilar".

Pero para Fidalgo, el hecho de representar a México es una responsabilidad extra que difícilmente vaya a quitarse. Reconoce también el asturiano que en estos últimos meses ha cambiado mucho su vida: "Mucha gente me dice si siento más responsabilidad, y mi respuesta es que sí. Sé que esa presión puede afectar en determinados momentos. Me pasó ahora cuando fui, que siento mucha responsabilidad. Luego a lo mejor me voy acostumbrando un poco, pero sientes que te están dando una oportunidad muy grande, por eso esa responsabilidad que hoy siento extra. También, han sido muchos cambios en los últimos meses, llegar al Betis, la exigencia, tener que demostrar que sirves para un equipo como este, ir a la selección, luchar por un puesto en tan sólo dos partidos... Todo eso te hace jugar menos libre, no quieres fallar".

La reflexión entre Guardado y Fidalgo sobre la distancia entre el futbolista y el aficionado

"Yo creo que no conoce y aparte, a mí me parece una pena muchas veces que haya tanta distancia como entre el futbolista y el aficionado, ¿sabes? O sea, es raro ver a un futbolista poder hablar con un aficionado, es como raro, es como extraño", afirma Fidalgo, que durante la charla dialoga con Guardado sobre esa distancia difícilmente salvable entre los jugadores y la afición.

Quien fuera capitán bético le pregunta al ovetense si lo ve factible, algo que no cree el de Hevia: "Por las dos partes. No creo, porque al final es como que hay algo ahí que hace como que nunca termine de ser natural y eso es lo que no gusta, ¿sabes? Es como que es raro, si te paras a hablar con la gente, la gente hasta le puede sorprender. Es como que es una distancia ahí muy rara".

Es una relación complicada según manifiesta el actual jugador del Betis: "Es difícil. O sea, si dejas un poco el fanatismo creo que es posible. El tema es que eso es complicado también. Por eso creo que ahí, cuando no se sabe separar eso, es donde veo que la distancia es muy grande. Pero por eso me da pena que muchas veces no pueda ser natural eso".

La profesionalidad de Fidalgo: "Me cuesta separar mi vida del fútbol"

En un momento dado, Fidalgo le pregunta a Guardado por esa adaptación a la ciudad, a Sevilla, que normalmente llega cuando consigues separar la vida del fútbol. Para el ovetense, por el momento, no es nada fácil y se impone su profesionalidad al milímetro en todo: "Cuando empiezas a hacer cosas un poco fuera del fútbol y tal, también te adaptas mucho más a la ciudad y te adaptas. Es normal. Lo que pasa es que a mí me cuesta un poco eso, tío. No sé tú, y eso sí me gustaría que me dijeras un poco, y que a mí me cuesta sacar todo del fútbol, ¿sabes? O sea, muchas veces en mi día a día y tal, muchas veces hasta mi novia me dice ‘oye, mereces ser feliz’. Me cuesta mucho y me lleva pasando toda mi vida, toda mi carrera, separar las cosas del fútbol".

El fallecimiento de su abuelo

Uno de los ejemplos de lo comentado llegó de forma dolorosa. El medio bético cuenta que cuando falleció su abuelo no se quedó al entierro aunque "mentalmente" hubiera sido mejor para él que volver a Sevilla para entrenar con el Betis y poder ir citado al siguiente partido: "Después del partido contra el Braga, perdí a mi abuelo, que era como un padre para mí. El día del partido le dio una arritmia y murió. Nosotros entrenábamos el sábado, lo pedí, y el domingo era el entierro, y viajábamos el martes. Estuve pensando qué hago, pido si me dejan estar en el entierro o no lo pido... Pero al final decidí volver, viajé de vuelta de madrugada para poder estar en el entrenamiento y en el partido. Mentalmente, sé que me hubiera venido mejor estar con mi abuela, con mi madre... Me quedo el domingo, viajo en la tarde, el lunes entreno... Aunque supiera que no iba a jugar. Antes no lo tenía tan claro, pero ahora sí. El tema mental es fundamental, pero por encima de cualquier otra cosa".

Fidalgo quiere emular a Guardado en el Betis: "Ojalá que me permita estar aquí muchos años"

Andrés Guardado, que en la charla reconoce que en "el Betis me siento querido de verdad", pregunta a Fidalgo sobre sus planes futuros en su carrera profesional: "Ojalá que el Betis me permita estar aquí muchos años. Sé que la exigencia es alta, eso lo sabía desde el primer día, la competencia que iba a tener... Empecé jugando mucho, ahora juego menos, pero yo eso lo sabía, cuando tomé la decisión de venir sabía el nivel de jugadores que había. Eso no me pilló por sorpresa. Lo sabía y tenía claro que quería venir, porque eso te hace crecer como jugador, también como persona".