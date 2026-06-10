Álex Moreno y Miranda triplican en contribuciones goleadoras a Perraud, Ricardo, Junior y Abner: el lateral izquierdo del Betis de Pellegrini pierde presencia en ataque

En el lateral izquierdo del Real Betis Balompié habrá novedades al cien por cien este mercado de fichajes de verano. Tras la finalización de contrato de Ricardo Rodríguez y el bajo aporte de Junior Firpo por lesiones que le cortaron la regularidad, en la entidad verdiblanca se contempla fichar al menos a un carrilero zurdo titular.

Hasta el momento, hay nombres encima de la mesa como Angeliño, adelantado por ElDesmarque, Kaiki Bruno, por Diario de Sevilla, y otros que han sonado sin demasiada relevancia como Alejandro Grimaldo, que pretende volver a LaLiga, o Fran García, del gusto de la secretaría técnica bética. Todavía es pronto y el mercado de fichajes ni ha arrancado, comienza el próximo 1 de julio, pero sí que el jugador que se incorpore ha de ser de cierta importancia tras las apuestas fallidas de años atrás.

Ahora, en El Correo de Andalucía, queremos repasar todos los laterales izquierdos que ha tenido Manuel Pellegrini desde su llegada al Betis en verano de 2020. Seis años y seis laterales del primer equipo han tenido cabida, con mención especial a los que se han desenvuelto en la posición como Valentín Gómez o Aitor Ruibal, y los canteranos Calderón, Pleguezuelo o Arribas.

Álex Moreno y Miranda, destacan en el top-6 de laterales izquierdos con Pellegrini

Desde la llegada de Manuel Pellegrini al Betis, el lateral izquierdo ha sido una de las posiciones con más movimiento dentro de la plantilla verdiblanca. El técnico chileno comenzó su etapa con Álex Moreno y Juan Miranda como grandes referencias de recorrido ofensivo, vivió después la fallida apuesta por Abner Vinícius, por quien se recuperó lo invertido, la transición con Romain Perraud -tan sólo duró una temporada- y Ricardo Rodríguez, y el regreso de Junior Firpo como último capítulo de una demarcación que nunca ha dejado de renovarse y en la que ninguno ha logrado destacar desde que los dos primeros citados abandonaran la disciplina bética, derivando hacia perfiles de menor producción directa en el último tercio.

El ranking lo encabeza Juan Miranda. El canterano del Barcelona, que llegó al Betis en el primer curso de Pellegrini como cedido en primera instancia, acumuló 110 partidos entre Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Europa League y Conference League, con 8.031 minutos, ocho goles y once asistencias. Es decir, 19 contribuciones directas de gol. Su caso combina continuidad, peso competitivo y una aportación ofensiva sostenida durante cuatro temporadas. Muy cerca aparece Álex Moreno, segundo en la clasificación pero probablemente el lateral de mayor pico ofensivo de todo el ciclo. En 89 partidos como verdiblanco bajo las órdenes de Pellegrini firmó cinco goles y diez asistencias, con 15 participaciones directas de gol en 6.807 minutos entre Liga, Copa y Europa League. Su capacidad para llegar a línea de fondo, romper al espacio y aparecer en campo rival convirtió la banda izquierda en una de las vías más productivas del Betis campeón de Copa. A partir de ahí, el salto es evidente. Romain Perraud, que llegó en el verano de 2024 procedente del Southampton a cambio de 3,5 millones de euros, ocupa el tercer lugar con cuatro contribuciones de gol: dos tantos y dos asistencias, todo en Liga, en 41 partidos y 2.904 minutos entre todas las competiciones. Su rendimiento ofensivo fue apreciable en una sola temporada, aunque lejos del peso acumulado por Miranda y Álex Moreno y con actuaciones muy irregulares que lo llevaron a ser suplente en buena parte del tramo final de su única campaña en el Betis. Junior Firpo, por su parte, aparece cuarto por pura eficacia relativa: dos asistencias en apenas 1000 minutos en sólo 16 partidos entre Liga, Copa y Europa. Su muestra, eso sí, todavía es demasiado corta para elevarlo más en el ranking. Vino como agente libre en verano de 2025 desde el Leeds United y las lesiones le han lastrado este curso. Tiene contrato en vigor hasta 2028. Abner Vinícius y Ricardo Rodríguez cierran la clasificación. El brasileño llegó en invierno de 2023 y disputó 2.628 minutos repartidos en 45 partidos entre todas las competiciones, pero no marcó y sólo repartió dos asistencias.

Ricardo Rodríguez en el Košická Futbalová Aréna de Košice donde el Real Betis jugará ante el FC Kryvbas la ida del playoff de Conference League / Real Betis Balompié

Ricardo Rodríguez, que acaba contrato este 30 de junio tras dos temporadas, vino con un perfil más veterano y menos profundo, como agente libre desde el Torino y tiene una asistencia más que Junior y Abner, con tres, y ningún gol, pero con un volumen de partidos mucho más superior que los dos citados e incluso que Perraud, con una presencia ofensiva más que discreta en 4876 minutos repartidos en 68 partidos, siendo el más deficiente en ataque en los seis años de Manuel Pellegrini en el Betis.

La conclusión es clara: entre Miranda y Álex Moreno sumaron 34 contribuciones directas de gol. Los cuatro laterales posteriores apenas alcanzan 11. Más allá de estilos, edades o contextos distintos, la banda izquierda del Betis dejó de tener la misma incidencia en el ataque del equipo desde la salida de Álex Moreno y el final de la etapa de Juan Miranda.

En este mercado de fichajes de verano de 2026, a la dirección deportiva de Manu Fajardo le urge acertar con el lateral zurdo en la vuelta a la Champions League y, sobre todo, con su aportación ofensiva a un Betis que siempre ha demandado buenos laterales en su juego desde que el Ingeniero está a los mandos.