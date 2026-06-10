El Betis activa su campaña de abonos para la Champions en la temporada 2026/27: subida del 10% y precios desde 425 a 1330 euros

El Real Betis Balompié ha puesto en marcha su campaña de socios para la temporada 2026/27, marcada por el regreso del equipo verdiblanco a la UEFA Champions League. Bajo el mensaje de "Para toda la vida", el club verdiblanco inicia un nuevo proceso de renovación con La Cartuja como escenario provisional y con el aliciente de que el abono incluirá tanto LaLiga como la primera fase de la máxima competición continental.

La fase de renovación arranca este miércoles 10 de junio y permanecerá abierta hasta el 7 de julio. Los abonados podrán completar el trámite por dos vías: mediante el enlace recibido por SMS, disponible de forma progresiva desde el propio 10 de junio para pagos individuales, o a través del Área Privada de Socios, habilitada desde el 11 de junio a las 10:00 horas tanto para pagos individuales como grupales.

La gran novedad deportiva de la campaña está en el contenido del abono. El carné de la temporada 2026/27 dará acceso a los 19 partidos de LaLiga y a los cuatro encuentros de la fase liga de la UEFA Champions League que el Betis disputará como local en el Estadio La Cartuja. Además, el precio incluye la cuota simbólica de cinco euros del socio Soy Bético, que asumirá el club, convirtiendo al abonado en Soy Bético Abonado, modalidad que añade ventajas como descuentos en tiendas oficiales, promociones en entradas y precios especiales en el Real Betis Tour.

En cuanto a los precios, el Betis establece una amplia horquilla en función de la zona del estadio y la categoría del abonado. En adulto, los abonos van desde los 425 euros en las zonas más económicas de Gol Norte y Gol Sur hasta los 1.330 euros de Preferencia Media Central. Para mayores, el tramo oscila entre 380 y 1.200 euros; para juveniles y personas con discapacidad, entre 280 y 915 euros; mientras que el abono infantil queda fijado en 150 euros en todas las zonas disponibles.

Precios de los abonos del Betis para adulto por cada zona en el Estadio de La Cartuja / Real Betis Balompié

Financiación, pagos grupales y bonificaciones

El pago podrá realizarse con tarjeta desde el 10 de junio, tanto desde el SMS como desde el Área Privada. A partir del 11 de junio y hasta el 7 de julio, el club también ofrecerá financiación a través del Banco Sabadell, con la posibilidad de fraccionar el pago en tres, seis o nueve meses. Los pagos grupales deberán realizarse exclusivamente desde el Área Privada, introduciendo el ID y PIN de los abonados incluidos, con una condición importante: todos los miembros del grupo deberán tener la misma dirección postal registrada.

El club mantiene además su política de abonos bonificados para infantiles, juveniles, mayores, personas con discapacidad y aficionados en situación de desempleo o con rentas inferiores a 16.500 euros brutos anuales en la Grada Heliópolis. Para acceder a esas bonificaciones será necesario haber asistido o haber hecho uso de los servicios del abonado en al menos el 80% de los partidos de la temporada 2025/26.

Abonos bonificados El Real Betis mantiene una temporada más su política de abonos bonificados para determinados colectivos: infantiles, juveniles, mayores, personas con discapacidad y aficionados en situación de desempleo o con una renta inferior a 16.500 euros brutos anuales en la Grada Heliópolis. En todos los casos, el club fija una condición común: haber asistido o haber hecho uso de los servicios del abonado en al menos el 80% de los partidos de la temporada 2025/26. De no cumplirse ese requisito, el abonado perderá el derecho a la bonificación y pasará a pagar el precio correspondiente a la categoría superior o, en la mayoría de supuestos, al abono adulto. En el caso de los infantiles, la bonificación se aplica a los nacidos entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2023, mientras que los juveniles comprenden a los nacidos entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2011. Los abonados infantiles deberán acceder al Estadio La Cartuja acompañados por un abonado adulto de su misma zona, requisito imprescindible también para participar en procesos de reagrupación familiar o cambios de ubicación. Para los mayores, será necesario acreditar la Tarjeta Mayor Verde u Oro, mientras que los mayores de 79 años deberán actualizar además su documentación con certificado de Fe de Vida. Los abonados con discapacidad deberán acreditar un grado igual o superior al 33%, recordando el Betis que las bonificaciones no son acumulables. Por su parte, la Grada Heliópolis queda reservada para desempleados o personas con ingresos inferiores a 16.500 euros brutos anuales, aunque su acceso dependerá de las bajas disponibles al haber mantenido su aforo completo durante la pasada temporada. En este caso, el abonado interesado deberá renovar primero su localidad actual, enviar la documentación correspondiente y solicitar después el cambio de ubicación; si finalmente obtiene plaza, el club procederá al reembolso de la diferencia.

Precios de los abonos del Betis en Preferencia y Fondo / Real Betis Balompié

Cambios de ubicación, altas y límite de 57.000 abonados

La campaña también contempla una fase de reagrupación infantil familiar y cambios de ubicación. La inscripción estará abierta del 11 al 21 de junio, mientras que las citas están previstas del 13 al 17 de julio. La asignación se realizará atendiendo a la antigüedad del socio, ya sea de forma individual o grupal.

Una vez completadas las renovaciones, reagrupaciones y cambios de asiento, el Betis abrirá el periodo de altas para nuevos abonados entre los socios Soy Bético inscritos en la lista de espera. La inscripción en esa lista podrá hacerse del 11 al 25 de junio y las citas se desarrollarán del 20 al 24 de julio. El club mantiene para la temporada 2026/27 el numerus clausus de 57.000 abonados en La Cartuja, por lo que las nuevas altas dependerán de las bajas que se produzcan durante la renovación. El Betis recuerda, además, que los abonados dados de alta durante esta etapa provisional en La Cartuja no tendrán asiento asegurado en el regreso al Benito Villamarín.

Precios de los abonos del Betis en Gol Norte y Gol Sur / Real Betis Balompié

Entrega de carnés y camiseta promocional

Los abonados podrán elegir entre recibir el carné en su domicilio, con un coste de cinco euros por envío, o recogerlo en el Estadio La Cartuja. La recogida se realizará del 22 de junio al 31 de julio en las taquillas de Gol Sur, junto a la puerta 6, en horario de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, y los viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Durante la renovación, el Betis también ofrece a sus abonados la posibilidad de adquirir la primera camiseta oficial hummel de LaLiga 2026/27 personalizada por 70 euros. Quienes escojan esta opción deberán completar posteriormente los datos de talla, nombre y número, sin posibilidad de cambios ni devoluciones una vez enviada la personalización.

La campaña, en definitiva, llega marcada por el regreso del Betis a la Champions, el mantenimiento de La Cartuja como casa provisional y una masa social que volverá a tener un papel protagonista en una temporada de máxima exigencia deportiva.

Todas las imágenes de la nueva camiseta del Real Betis de la Champions League 2026/27 / Real Betis Balompié

Reagrupación infantil y cambios de ubicación

Una vez cerrado el periodo de renovaciones, el Real Betis abrirá el proceso de reagrupación infantil familiar y cambios de ubicación en el Estadio La Cartuja. Los abonados tutores de infantiles podrán solicitar la reagrupación entre el 11 y el 21 de junio desde el Área Privada de Socios, incluyendo como cabecera del grupo al tutor del menor. Para poder iniciar el trámite será necesario que los abonos del grupo estén previamente renovados, salvo en el caso de los socios Palmerín que esta temporada 2026/27 pasan a categoría infantil.

En este proceso, el grupo podrá trasladarse a la zona del abonado infantil, mover al infantil a la zona del resto de abonados o cambiar todos juntos a otra ubicación, siempre según disponibilidad. Además, cualquier abonado, incluidos los infantiles, podrá solicitar de forma individual un cambio de asiento también entre el 11 y el 21 de junio desde su área privada. Las citas se comunicarán por correo electrónico entre el 1 y el 9 de julio, se atenderán entre el 13 y el 17 de julio y se asignarán por antigüedad de socio, ya sea individual o grupal. Quienes participen en estos procesos deberán esperar a que se resuelva el cambio para recibir o recoger su abono y/o camiseta, previsiblemente a partir del 20 de julio.

Nuevas altas

Una vez finalizadas las renovaciones, los cambios de ubicación y las reagrupaciones infantiles, el Real Betis abrirá un periodo de altas para nuevos abonados entre los socios Soy Bético inscritos en la lista de espera. Este proceso comenzará a partir del 20 de julio y se realizará desde el Área Privada de Socios, siempre en función de las plazas que queden disponibles tras las bajas producidas durante la campaña de renovación.

La inscripción en la lista de espera estará abierta entre el 11 y el 25 de junio y podrán apuntarse tanto los socios Soy Bético de la temporada 2025/26 como aquellos que formalicen su alta para la 2026/27. El club mantiene en el Estadio La Cartuja el numerus clausus de 57.000 abonados, por lo que el número de nuevas altas dependerá directamente de las bajas existentes. Además, el Betis recuerda que los abonados que se incorporen durante esta etapa provisional en La Cartuja no tendrán asiento asegurado cuando el equipo regrese al Estadio Benito Villamarín.

Socio Palmerín

El carné Palmerín está destinado a niños nacidos a partir del 1 de julio de 2023 y tendrá un precio de 50 euros, tanto para altas como para renovaciones. Esta modalidad incluye carné físico, número de socio y acceso a los partidos como local del Real Betis en LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League durante la temporada 2026/27, aunque sin asiento asignado.

Entre sus ventajas, el club contempla la asignación directa de localidad cuando el socio Palmerín pase a la categoría de abonado infantil, además del acceso a entradas para partidos visitantes, promociones mediante ID + PIN, precio reducido en la foto del once inicial, precio especial en el Real Betis Tour y felicitación de cumpleaños. El Betis recuerda que el acceso a los encuentros de los socios Palmerín irá siempre vinculado al abonado adulto registrado como padre, madre o tutor.

Soy Bético

El Real Betis incorpora novedades dentro de la modalidad Soy Bético para la temporada 2026/27. Además del Soy Bético Abonado, incluido en el precio del abono con una cuota de 5 euros, el club estrena el carné Soy Bético Premium, que se suma al tradicional Soy Bético y al Soy Bético Digital. Las altas del Soy Bético y del Soy Bético Premium comenzarán el 11 de junio, mientras que la renovación del socio Soy Bético arrancará el 25 de junio.

El Soy Bético Abonado incluye número de socio, carné físico, asiento asignado en La Cartuja, acceso al proceso de entradas visitantes, promociones con ID + PIN, descuentos en la foto del once inicial, precio especial en el Real Betis Tour, 10% de descuento en tiendas oficiales, promociones para el Betis Deportivo, sorteos exclusivos y la opción de adquirir la primera camiseta de LaLiga 2026/27 a precio promocional de 70 euros durante la campaña de socios.

La gran novedad es el Soy Bético Premium, con un precio de 125 euros para altas. Esta modalidad incluye número de socio, carné físico, welcome pack, camiseta personalizada de la primera equipación de LaLiga 2026/27, acceso a la lista de espera para obtener abono, entradas visitantes, promociones con ID + PIN, primera visita gratuita al Real Betis Tour, 10% de descuento en tiendas oficiales y concursos exclusivos. Por su parte, el carné Soy Bético mantiene un precio de 45 euros para altas y 40 euros para renovaciones, con ventajas similares, aunque sin camiseta incluida ni primera visita gratuita al tour. El Soy Bético Digital será gratuito, con carné digital, acceso a concursos y sorteos y un 5% de descuento en la primera compra online.