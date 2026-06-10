La Champions League encarece los abonos de adultos del Betis: esto costará tu asiento en La Cartuja en la temporada 2026/27 respecto a la 25/26

El regreso del Real Betis Balompié a la Champions League tiene reflejo directo en la campaña de abonados de la temporada 2026/27. El club verdiblanco, que volverá a jugar en el Estadio La Cartuja mientras continúan las obras del Benito Villamarín, ha fijado una subida generalizada en los precios de renovación de la categoría adulto respecto al curso anterior.

La nueva tarifa incluye los 19 partidos de LaLiga y los cuatro encuentros como local de la fase liga de la Champions, lo que explica el incremento aplicado en todas las zonas del estadio.

Subidas de los abonos en la categoría de adultos por zonas en La Cartuja

En términos generales, el abono adulto pasa de una horquilla de 385 a 1.210 euros en la temporada 2025/26 a otra de 425 a 1.330 euros para la 2026/27. Es decir, el abono más económico sube 40 euros, mientras que el más caro, situado en Preferencia Media Central, aumenta 120 euros. La subida se mueve, de forma mayoritaria, alrededor del 10%, aunque en algunas zonas de Gol Norte y Gol Sur supera ligeramente ese porcentaje por partir de precios más bajos.

Abonos Betis 2026/27: subida en Preferencia Comparativa categoría adulto respecto a la temporada 2025/26. +55€ / +120€ Rango de subida +77,7€ Incremento medio ≈10% Subida media Zona 2025/26 2026/27 Subida % Visual Preferencia Media Central 1.210€ 1.330€ +120€ 9,9% Preferencia Media Corner 1.100€ 1.210€ +110€ 10,0% Preferencia Media Lateral 1.155€ 1.270€ +115€ 10,0% Preferencia Baja Central 915€ 1.005€ +90€ 9,8% Preferencia Baja Corner 830€ 915€ +85€ 10,2% Preferencia Baja Lateral 870€ 955€ +85€ 9,8% Preferencia Alta Inferior Central 720€ 790€ +70€ 9,7% Preferencia Alta Inferior Corner 655€ 720€ +65€ 9,9% Preferencia Alta Inferior Lateral 690€ 760€ +70€ 10,1% Preferencia Alta Superior Central 640€ 705€ +65€ 10,2% Preferencia Alta Superior Corner 580€ 640€ +60€ 10,3% Preferencia Alta Superior Lateral 610€ 670€ +60€ 9,8% Preferencia Alta Voladizo Central 595€ 655€ +60€ 10,1% Preferencia Alta Voladizo Corner 540€ 595€ +55€ 10,2% Preferencia Alta Voladizo Lateral 565€ 620€ +55€ 9,7%

La mayor subida absoluta se produce en Preferencia, donde los incrementos van desde los 55 euros de las zonas de Alta Voladizo Córner y Lateral hasta los 120 euros de Preferencia Media Central. En esta grada, el crecimiento medio ronda los 78 euros, con una subida porcentual prácticamente clavada al 10%. Las zonas más caras quedan por encima de los 1.200 euros: Preferencia Media Central alcanza los 1.330 euros, Preferencia Media Lateral llega a 1.270 euros y Preferencia Media Córner se sitúa en 1.210 euros.

Abonos Betis 2026/27: subida en Fondo Comparativa categoría adulto respecto a la temporada 2025/26. +45€ / +80€ Rango de subida +60,7€ Incremento medio ≈10% Subida media Zona 2025/26 2026/27 Subida % Visual Fondo Media Central 790€ 870€ +80€ 10,1% Fondo Media Corner 720€ 790€ +70€ 9,7% Fondo Media Lateral 755€ 830€ +75€ 9,9% Fondo Baja Central 625€ 690€ +65€ 10,4% Fondo Baja Corner 570€ 625€ +55€ 9,6% Fondo Baja Lateral 600€ 660€ +60€ 10,0% Fondo Alta Inferior Central 670€ 735€ +65€ 9,7% Fondo Alta Inferior Corner 610€ 670€ +60€ 9,8% Fondo Alta Inferior Lateral 640€ 705€ +65€ 10,2% Fondo Alta Superior Central 600€ 660€ +60€ 10,0% Fondo Alta Superior Corner 545€ 600€ +55€ 10,1% Fondo Alta Superior Lateral 570€ 625€ +55€ 9,6% Fondo Alta Voladizo Central 505€ 555€ +50€ 9,9% Fondo Alta Voladizo Corner 460€ 505€ +45€ 9,8% Fondo Alta Voladizo Lateral 485€ 535€ +50€ 10,3%

En Fondo, la subida es algo más moderada en términos absolutos, aunque mantiene la misma línea porcentual. Los incrementos oscilan entre los 45 y los 80 euros, con Fondo Media Central como la zona que más sube, al pasar de 790 a 870 euros. La media del sector se sitúa en torno a los 61 euros de incremento, con una subida aproximada del 10% respecto a la temporada anterior.

Abonos Betis 2026/27: subida en Gol Norte y Gol Sur Comparativa categoría adulto respecto a la temporada 2025/26. +40€ / +65€ Rango de subida +51,7€ Incremento medio ≈11,4% Subida media Zona 2025/26 2026/27 Subida % Visual Gol Norte/Sur Media Central 490€ 540€ +50€ 10,2% Gol Norte/Sur Media Corner 540€ 605€ +65€ 12,0% Gol Norte/Sur Media Lateral 515€ 575€ +60€ 11,7% Gol Norte/Sur Baja Superior Central 430€ 475€ +45€ 10,5% Gol Norte/Sur Baja Superior Corner 475€ 530€ +55€ 11,6% Gol Norte/Sur Baja Superior Lateral 450€ 505€ +55€ 12,2% Gol Norte/Sur Alta Inferior Central 440€ 485€ +45€ 10,2% Gol Norte/Sur Alta Inferior Corner 485€ 545€ +60€ 12,4% Gol Norte/Sur Alta Inferior Lateral 460€ 515€ +55€ 12,0% Gol Norte/Sur Baja Inferior Central 415€ 455€ +40€ 9,6% Gol Norte/Sur Baja Inferior Corner 455€ 510€ +55€ 12,1% Gol Norte/Sur Baja Inferior Lateral 435€ 485€ +50€ 11,5% Gol Norte/Sur Alta Superior Central 385€ 425€ +40€ 10,4% Gol Norte/Sur Alta Superior Corner 425€ 475€ +50€ 11,8% Gol Norte/Sur Alta Superior Lateral 405€ 455€ +50€ 12,3% Gol Norte y Gol Sur presentan la misma estructura de precios en la tabla de renovación de adulto.

En los Goles Norte y Sur, que presentan precios idénticos por zona, las subidas van desde los 40 euros de Alta Superior Central y Baja Inferior Central hasta los 65 euros de Media Córner. Aunque las cantidades absolutas son más bajas, el porcentaje de incremento es en algunos casos mayor, con varias zonas por encima del 12%. Así, el abono adulto más barato del estadio pasa de 385 a 425 euros, mientras que las zonas más caras de Gol alcanzan los 605 euros.

La campaña, por tanto, llega marcada por el impacto económico de la Champions. El Betis mantiene La Cartuja como casa provisional y eleva los precios de forma generalizada, con una subida que en la práctica funciona como el recargo continental previsto por la presencia del equipo en la máxima competición europea.