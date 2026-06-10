Real Betis Balompié
La Champions League encarece los abonos de adultos del Betis: esto costará tu asiento en La Cartuja en la temporada 2026/27 respecto a la 25/26
El Betis aplica una subida generalizada del 10% en La Cartuja, con incrementos de entre 40 y 120 euros en categoría adulto tras incluir los cuatro partidos de la fase liga de la Champions
El regreso del Real Betis Balompié a la Champions League tiene reflejo directo en la campaña de abonados de la temporada 2026/27. El club verdiblanco, que volverá a jugar en el Estadio La Cartuja mientras continúan las obras del Benito Villamarín, ha fijado una subida generalizada en los precios de renovación de la categoría adulto respecto al curso anterior.
La nueva tarifa incluye los 19 partidos de LaLiga y los cuatro encuentros como local de la fase liga de la Champions, lo que explica el incremento aplicado en todas las zonas del estadio.
Subidas de los abonos en la categoría de adultos por zonas en La Cartuja
En términos generales, el abono adulto pasa de una horquilla de 385 a 1.210 euros en la temporada 2025/26 a otra de 425 a 1.330 euros para la 2026/27. Es decir, el abono más económico sube 40 euros, mientras que el más caro, situado en Preferencia Media Central, aumenta 120 euros. La subida se mueve, de forma mayoritaria, alrededor del 10%, aunque en algunas zonas de Gol Norte y Gol Sur supera ligeramente ese porcentaje por partir de precios más bajos.
La mayor subida absoluta se produce en Preferencia, donde los incrementos van desde los 55 euros de las zonas de Alta Voladizo Córner y Lateral hasta los 120 euros de Preferencia Media Central. En esta grada, el crecimiento medio ronda los 78 euros, con una subida porcentual prácticamente clavada al 10%. Las zonas más caras quedan por encima de los 1.200 euros: Preferencia Media Central alcanza los 1.330 euros, Preferencia Media Lateral llega a 1.270 euros y Preferencia Media Córner se sitúa en 1.210 euros.
En Fondo, la subida es algo más moderada en términos absolutos, aunque mantiene la misma línea porcentual. Los incrementos oscilan entre los 45 y los 80 euros, con Fondo Media Central como la zona que más sube, al pasar de 790 a 870 euros. La media del sector se sitúa en torno a los 61 euros de incremento, con una subida aproximada del 10% respecto a la temporada anterior.
En los Goles Norte y Sur, que presentan precios idénticos por zona, las subidas van desde los 40 euros de Alta Superior Central y Baja Inferior Central hasta los 65 euros de Media Córner. Aunque las cantidades absolutas son más bajas, el porcentaje de incremento es en algunos casos mayor, con varias zonas por encima del 12%. Así, el abono adulto más barato del estadio pasa de 385 a 425 euros, mientras que las zonas más caras de Gol alcanzan los 605 euros.
La campaña, por tanto, llega marcada por el impacto económico de la Champions. El Betis mantiene La Cartuja como casa provisional y eleva los precios de forma generalizada, con una subida que en la práctica funciona como el recargo continental previsto por la presencia del equipo en la máxima competición europea.
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