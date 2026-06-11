Cerrado el traspaso de Nobel Mendy: el Rayo ejerce la opción de compra y el Betis ingresará 3,5 millones de euros

Nobel Mendy será jugador en propiedad del Rayo Vallecano. El conjunto franjirrojo ha decidido ejecutar la opción de compra a cambio de 3,5 millones de euros por el 80% del pase del futbolista, reteniendo el Real Betis Balompié el otro 20% del jugador como ha informado Matteo Moretto.

De esta forma, el central senegalés se convierte en la primera venta de los verdiblancos de este mes de junio, en el que necesitan cuadrar cuentas para obtener plusvalías por alrededor de 30 millones de euros. Esta cantidad se une a las variables ya cumplidas de Jesús Rodríguez y Assane Diao por la clasificación del Como 1907 a la Champions League, un posible rival del Betis.

El Betis se guarda un 20% de Mendy

Ya confirmó David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano en una entrevista en AS a finales de mayo que la idea que tenían en mente era la de ejecutar la opción de compra: "Él tenía una cláusula obligatoria por partidos y otra opcional para el club. Estamos encantados con su rendimiento. Es su primer año como profesional al cien por cien y demostrando un nivel muy alto, con ciertos despistes en algunos partidos, aunque es normal en los chicos. Nuestra idea es comprarlo y que sea una pieza fundamental para el futuro".

Todo ello lo dijo tras el cierre de campaña y en la antesala de la final de Leipzig, asegurando que no era necesario que cumpliera ninguno de los dos requisitos para que la compra obligatoria, puesto que la intención era firme. Hay que recordar que en la cesión de Nobel Mendy se firmó una opción de compra que se volvía obligatoria en caso de jugar más de 45 minutos en 25 partidos, no consiguiendo dicha cifra por uno.

La primera temporada de Nobel Mendy en el Rayo Vallecano

Nobel Mendy ha cerrado una temporada de crecimiento en el Rayo Vallecano, con peso real en LaLiga y menor presencia en las otras dos competiciones. El central senegalés disputó 28 partidos oficiales entre Liga, Copa del Rey y Conference League, con 23 titularidades, 1.932 minutos, 2 goles, 8 amarillas y 2 rojas. Su grueso de participación llegó en el campeonato doméstico, donde firmó 24 encuentros, 22 como titular, 1.804 minutos, 2 tantos, 7 amarillas y 2 expulsiones.

En la Copa del Rey apenas tuvo una aparición, como titular, sin goles ni tarjetas, en el cruce ante el Alavés, mientras que en la Conference League participó en tres partidos, acumuló 38 minutos, no marcó y vio una amarilla.