Oficial: Marruecos desconvoca a Abde por lesión y el extremo del Betis se queda sin Mundial

Ya es oficial. El jugador del Real Betis Balompié, Abde Ezzalzouli, se queda sin disputar el Mundial 2026 con Marruecos. El choque producido con Chadi Riad tras una carga de Sorloth a este lesionó al extremo bético. Según trasladó la federación marroquí a fuentes del club verdiblanco, las pruebas realizadas por los servicios médicos del combinado de los Leones del Atlas confirmaron el primer diagnóstico: Abde sufre un esguince de grado medio en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

En primera instancia, la selección de Marruecos que dirige Mohamed Ouahbi decidió que el atacante verdiblanco se quedara concentrado para la disputa del Mundial, albergando la esperanza de que una posible recuperación, en dos o tres semanas, le permitiera llegar al tercio final del certamen de selecciones en Canadá, Estados Unidos y México. Pero el tiempo de baja, desde el inicio, era mayor y muy difícil para recortar plazos.

Cambios definitivos en la lista de Marruecos para el Mundial 2026 / FIFA

Ez Abde y Nayef Aguerd, los cambios definitivos en la lista de Marruecos

Finalmente, la FIFA informó que Marruecos excluyó de la relación de 26 jugadores final para el Mundial 2026 al bético Abde y al central del Olympique de Marsella, Nayef Aguerd. Los dos son baja por lesión y han sido sustituidos por el extremo izquierdo del Angers de Ligue 1, Amine Sbaï, y por el veterano central de 34 años del Al Fateh saudí, Marwane Saadane. Quien sí seguirá con Marruecos a pesar de estar lesionado es Noussair Mazraoui

El esguince de grado medio en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha de Ez Abde lo deja sin Mundial, por lo que el Betis reduce de siete a seis los jugadores que aportará al Mundial 2026 con Ricardo Rodríguez, Amrabat, Fidalgo, Lo Celso, Bakambu y Cucho Hernández.