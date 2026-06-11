Pablo García recibe sondeos de equipos de LaLiga mientras el Betis y su agencia piden tranquilidad con el futuro del canterano

Pablo García es uno de los mejores activos del Real Betis Balompié. El canterano verdiblanco ha participado en 25 partidos con el primer equipo, pero con tan sólo 714 minutos en los que ha convertido dos goles y repartió una asistencia en Copa del Rey. En el final de campaña, no tuvo ningún problema el de Alcosa para bajar de nuevo al Betis Deportivo y ayudar a sus compañeros en la lucha, sin suerte final, en nueve encuentros anotando siete tantos y dando dos pases de gol.

Ahora, Pablo afronta un mercado de fichajes en el que su continuidad como bético no está asegurada, pero eso sí, habrá paciencia y hay tranquilidad con su situación, siendo uno más como ha podido saber El Correo de Andalucía con fuentes verdiblancas, en sintonía con las palabras de Chesco Garramiola, agente de AS1, en Zona Mixta este pasado miércoles.

Reconoce el agente que "a Pablo García lo lleva a Casto y yo te puedo dar mi opinión, pero Casto y los jefes, Pirri y Rivas son los que mandan las pautas. Yo soy el agente de Juan Cruz con Rivas y con Pirri y he sido, ahora ya no lo soy porque él tomó otro camino. Te diría, como hombre de fútbol porque soy entrenador y he sido entrenador muchos años de la cantera, creo que los tiempos marcan la pauta".

Añade Chesco que "Pablo es una persona humilde, que está estudiando dos carreras. Es una persona formada de familia futbolera porque Ramón (su padre) es muy futbolero, que aquí lo conocemos todos, y su madre es una persona muy trabajadora y tiene los pies en el suelo".

La situación de Pablo García en el Betis a las puertas del mercado de fichajes de verano

Pablo García tiene contrato en el Betis hasta 2029 tras renovar este mismo año y tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. La entidad de las trece barras no contempla una cesión, solamente lo traspasaría si llegara una buena oferta, que ahora mismo no tiene según transmiten fuentes verdiblancas a este periódico, abogando por la tranquilidad en su caso.

Así lo ve también Chesco: "Si vienen ofertas, tendrán que estudiarlas en el momento. Creo que las prisas no son buenas consejeras desde mi punto de vista, que no soy quien para decir. Pero si vienen buenas ofertas, el Betis y Pablo y su familia decidirán. Yo creo que si con Juan Cruz hubiéramos tenido el momento de esperar un poquito, Juan Cruz hubiera sido un jugador importante del Betis". El canterano bético cuenta con sondeos de diferentes equipos y yal y como puede saber El Correo de Andalucía, Pablo García tiene interés de varios de LaLiga, como el Deportivo Alavés entre otros, que hicieron simples consultas que no han llegado a nada más. 8 millones de euros es su actual valor en Transfermarkt tras la última actualización de hace unos días.

Por último, Chesco deja claro que únicamente es "responsable de lo que yo mantengo. Pablo García, ha metido un gol, ha sido importante en el Betis. Hay que tener paciencia. Si vienen ofertas, las tendrán que valorar. Pero el fútbol es fútbol y el tiempo pone cada uno en su sitio. Pablo ha terminado genial en el filial. Ahora tiene que tener tranquilidad que está jugando Abde y Antony y está en un Betis de Champions. Pablo es buenísimo y tiene muchos goles".