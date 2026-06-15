Abde regresa a España tras abandonar la concentración de Marruecos e iniciará en Francia la recuperación en un centro especializado en lesiones de rodilla

Abde Ezzalzouli regresará este lunes a España. El extremo del Real Betis Balompié se quedó definitivamente sin Mundial el pasado jueves cuando se hizo público que Marruecos lo desconvocaba tras su esguince de grado medio en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha sufrido en el último amistoso contra Noruega previo a la cita de selecciones.

En un primer momento, la selección marroquí decidió esperar y ser prudente, con la esperanza de que el de Beni Melal pudiera recuperarse para la fase de eliminatorias, pero acabó decantándose por llamar a Amine Sbaï, extremo del Angers, en su lugar, excluyendo al bético de la lista final de 26 jugadores.

Abde iniciará su recuperación en Francia

Tal y como han informado fuentes del Betis, Ez Abde arrancará la primera parte de su recuperación en Francia, en un centro especializado de lesiones de rodilla, todo ello consensuado con los servicios médicos del club verdiblanco.

Este lunes viajará el extremo izquierdo a Elche para una visita familiar y tras un par de días comenzará la fase inicial de recuperación en el país vecino, donde también buscará desconectar durante sus vacaciones y desconectar de la rutina en la capital andaluza unos días hasta que se incorpore a la pretemporada, aunque difícilmente pueda estar recuperado para el inicio fijado el próximo 7 de julio, fecha adelantada por este periódico el pasado 20 de mayo.

Abde Ezzalzouli presencia el Brasil-Marruecos del Mundial 2026 / AFP7 vía Europa Press

Abde, que se dejó ver en el debut de Marruecos contra Brasil (1-1) en el Mundial 2026, empieza sus vacaciones y su recuperación, que lo mantendrá unas cuatro semanas de baja, por lo que probablemente se una a sus compañeros en una fase más avanzada de la pretemporada, todo ello sin tener problemas para estar disponible para el inicio liguero fijado para el fin de semana del 15 de agosto.