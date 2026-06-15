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Real Betis Balompié

El efecto José Mourinho y Marc Cucurella en el Real Madrid que posibilita el fichaje de Fran García por el Betis

El club verdiblanco ve una oportunidad de mercado en el lateral blanco, aunque su alto precio de salida condiciona la operación por el momento

Fran García, lateral izquierdo del Real Madrid, en el partido de Liga del conjunto blanco contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu

Fran García, lateral izquierdo del Real Madrid, en el partido de Liga del conjunto blanco contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu / AFP7 vía Europa Press

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié necesita fichar a un lateral izquierdo titular. Para ello, el nombre de Fran García está sobre la mesa como adelantaron en la tertulia de Los Comegambas el pasado día 9 de junio. El carril zurdo del Real Madrid sufrirá modificaciones este verano tras el anuncio de José Mourinho como entrenador blanco, algo que trae consigo el fichaje de Marc Cucurella, ya oficializado.

Los movimientos en cadena del club merengue provocarían que el de Bolaños de Calatrava mirara al mercado de verano tras el overbooking en la posición con Álvaro Carreras, Ferland Mendy y el citado Cucurella.

Las llegadas de Mourinho y Cucurella abren la puerta de salida a Fran García

En un mercado que en el Betis, como en la mayoría de equipos, estará condicionado por el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, los recientes fichajes de José Mourinho y Marc Cucurella por el Real Madrid pueden abrir la puerta a futuras llegadas en el conjunto verdiblanco.

Por el momento, la información de la que dispone El Correo de Andalucía es que Fran García no entra en los actuales parámetros económicos que el Betis maneja para el lateral izquierdo, por lo que sería una operación que se cociera a fuego lento a lo largo del verano.

Con únicamente un año de contrato por delante, expira en 2027 y tras haber pedido salir ya el pasado invierno, los verdiblancos pretenden rebajar ese precio de salida cifrado en unos 10 millones de euros, valoración que recibe el de Ciudad Real en Transfermarkt a sus 26 años.

Es un jugador que gusta en la entidad de las trece barras y que elevaría considerablemente el nivel tras la salida de Ricardo Rodríguez y las dudas que ofreció Junior Firpo en esta primera temporada tras su regreso, pero por el momento no hay oferta presentada y como contamos nada sería rápido ni inmediato.

Fran García, minutos por competición en el Real Madrid

Balance oficial desde su regreso al club blanco en la temporada 2023/24.

Objetivo Betis
108 Partidos
67 Titularidades
6.546 Minutos
Competición
Volumen de minutos
PJ
Tit.
Min.
LaLiga
71% de titularidades
69
49
4.498
Champions League
25% de titularidades
20
5
703
Copa del Rey
60% de titularidades
10
6
679
Mundial de Clubes FIFA 2025
100% de titularidades
6
6
540
Copa Intercontinental FIFA 2024
100% de titularidades
1
1
90
Supercopa de España
0% de titularidades
2
0
36

Criterio: etapa de Fran García en el Real Madrid desde 2023/24. Minutos sin añadir descuento. No se incluye la Supercopa de Europa al no haber disputado minutos.

Fran García, un lateral de adaptación inmediata para el Betis que conoce LaLiga y tiene experiencia en Champions

El desglose refuerza la idea de Fran García como una oportunidad de mercado para el Betis a un año de finalizar su vinculación con el conjunto blanco. Desde su regreso al Real Madrid, el lateral ha acumulado 108 partidos oficiales, 67 titularidades y 6.546 minutos. Su peso se concentra principalmente en LaLiga, donde ha acumulado 69 encuentros y casi 4.500 minutos, Su protagonismo, sin embargo, ha sido más irregular en la Champions y residual en la Supercopa, una fotografía que ayuda a entender su situación actual en el club blanco.

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Con la llegada de Marc Cucurella y la presencia de Ferland Mendy y Álvaro Carreras como alternativas para el lateral izquierdo, el canterano queda en una posición incómoda dentro de la rotación madridista, escenario que el Betis observa como una posible vía para reforzar una demarcación sensible.

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