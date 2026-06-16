Alberto Cordero sustituye a Óscar Carazo como secretario técnico de fútbol formativo del Betis

El Real Betis Balompié ya tiene sustituto para Óscar Carazo en la secretaría técnica de fútbol formativo. Alberto Cordero se incorpora al organigrama de la cantera verdiblanca para trabajar codo con codo junto a Miguel Calzado, que continúa al frente de la dirección de los escalafones inferiores del club heliopolitano dentro de la reestructuración que la entidad ha puesto en marcha de cara al próximo curso.

La llegada de Cordero supone el relevo natural tras la salida de Carazo, adelantada por El Correo de Andalucía hace dos semanas, y se enmarca en los cambios que el Betis ha decidido acometer en una parcela considerada estratégica.

El club, eso sí, mantiene la confianza en Miguel Calzado como máximo responsable de la cantera, pero entendía necesario introducir modificaciones en la estructura deportiva después de una temporada especialmente exigente, marcada por el descenso del Betis Deportivo a Segunda RFEF y por el segundo puesto del Juvenil División de Honor, que no logró proclamarse campeón de su grupo.

Alberto Cordero, especializado en captación de talento joven y ex mano derecha de Víctor Orta

Alberto Cordero, natural de El Viso del Alcor y reconocido bético, llega al Betis con una trayectoria ligada durante los últimos años a Víctor Orta, director deportivo de quien ha sido una de sus personas de confianza junto a Gaby Ruiz. En ese recorrido profesional ha formado parte de estructuras deportivas en clubes como Middlesbrough, Leeds United, Sevilla FC y Real Valladolid, entidad de la que se desvincula este verano para poner rumbo a Heliópolis.

Su perfil responde a la apuesta del Betis por reforzar el área de detección y captación de talento joven, una de las bases del modelo de cantera que la entidad quiere seguir potenciando. Cordero ha trabajado en contextos de mercado nacional e internacional y ha estado vinculado a direcciones deportivas con especial atención a futbolistas emergentes y perfiles sub-23.

En su etapa junto a Orta participó en equipos de trabajo que impulsaron operaciones relevantes en distintos clubes, con especial presencia en el mercado joven. En el Sevilla FC, además, su figura tuvo cierta exposición pública por su conocida vinculación sentimental con el Betis, una circunstancia que llegó a ser cuestionada desde determinados sectores pese a quedar al margen de su desempeño profesional.