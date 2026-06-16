Giovani Lo Celso, 30 años y 70 partidos con Argentina: esta próxima madrugada contra Argelia puede llegar por fin su debut en un Mundial

Giovani Lo Celso tiene esta próxima madrugada del miércoles la posibilidad de cumplir un sueño y estrenarse con Argentina en un Mundial. A sus 30 años, el mediapunta del Real Betis Balompié tiene una cita pendiente con su propia historia tras 70 internacionalidades totales con la Albiceleste en un largo periodo de diez años que comenzó en 2016 de la mano de Julio Olarticoechea en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

El rosarino ya estuvo en la lista de Jorge Sampaoli en la cita de Rusia en 2018, aunque no llegó a jugar al igual que Ansaldi y Nahuel Guzmán en ninguno de los cuatro partidos. El por entonces considerado socio de Messi volvió a llegar también a Qatar 2022, ya con 26 años, como pieza clave para Lionel Scaloni, pero un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha lo dejó fuera del que pudo ser su segundo Mundial.

Ahora, a los 30 años y tras una temporada irregular en el Betis con una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho incluida, vuelve a encontrarse ante una reválida mundialista nuevamente bajo la tutela de Scaloni. El '10' bético arrancó con peso, goles y protagonismo, pero fue perdiendo continuidad entre bajones físicos, lesiones y un tramo final lejos de su mejor nivel. Nada de eso le ha apartado de una Argentina en la que el de Pujato siempre le ha guardado un espacio por su lectura del juego, su capacidad para asociarse por dentro y su conocimiento del ecosistema campeón del mundo.

En TyC Sports a su llegada a Argentina los días previos a conocer la citación definitiva, Lo Celso dejó claro que "jugar un Mundial para un futbolista es lo máximo". "Se te vienen muchos recuerdos, no solo de ahora, sino de lo largo de la carrera y de la vida, así que ojalá poder estar y aportar lo mío al equipo, al grupo y que sea lo mejor para todos. Obviamente que uno está con mucha ilusión, la verdad que son muchos años ya con este grupo, con este equipo, entonces bueno, la ilusión es siempre máxima".

Argentina · Giovani Lo Celso 70 partidos con camisetas argentinas y aún sin debutar en un Mundial El bético suma 67 encuentros con la absoluta y otros 3 con la olímpica/Sub-23. Ante Argelia puede disputar sus primeros minutos mundialistas. 67 partidos con la absoluta 70 incluyendo Argentina olímpica 4 goles con la absoluta 16 asistencias con la absoluta Amistosos Absoluta · no competitivos 29 Eliminatorias CONMEBOL Oficial absoluta 20 Copa América 2019, 2021 y 2024 17 Juegos Olímpicos 2016 Argentina Sub-23 · no absoluta 3 Finalissima 2022 Título ante Italia en Wembley 1 *Cifra de asistencias distribuida a partir del total Opta de 16 con Argentina. El dato fuerte para publicación: 67 partidos, 4 goles y 16 asistencias con la absoluta; 70 partidos si se añaden los 3 de la olímpica.

70 partidos después, Lo Celso puede debutar en un Mundial con Argentina

El recorrido internacional de Giovani Lo Celso tiene una particularidad que resume bien su carrera con Argentina: es un futbolista plenamente instalado en el ciclo de la Albiceleste, pero tiene una asignatura pendiente con su presencia mundialista. El enganche del Betis suma 67 partidos con la selección absoluta, con cuatro goles y 16 asistencias, a los que pueden añadirse otros tres encuentros con la Argentina olímpica en Río 2016 para elevar la cuenta global a 70 partidos con camisetas argentinas.

Horarios de Argentina en el Mundial 2026 Argentina defenderá el título en el Grupo J del Mundial 2026, junto a Argelia, Austria y Jordania. La campeona debutará ante Argelia el 16 de junio en Kansas City, a las 22.00 de Argentina, es decir, la madrugada del 17 de junio a las 03.00 en España. Después jugará contra Austria el 22 de junio en Dallas, a las 14.00 de Argentina y 19.00 en España. Cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio en Dallas, a las 23.00 de Argentina, ya 04.00 del 28 de junio en horario peninsular español.

Lo Celso no ha sido un jugador de apariciones testimoniales, sino un centrocampista que siempre ha figurado en momentos importantes del combinado nacional. En su palmarés aparecen 20 partidos de Eliminatorias Sudamericanas, 17 de Copa América y uno más en la Finalissima de 2022 ante Italia, además de 29 amistosos internacionales. Es decir, 37 partidos oficiales si no se incluye la Finalissima y 38 si se incorpora ese título intercontinental al bloque competitivo.

Ante Argelia, a las 03:00 hora española, puede cerrar, por fin, esa herida que lo persigue desde que en 2018 fuera a Rusia sin minutos y que se agravó en Qatar cuando llegaba en plenitud y una lesión lo apartó de salir campeón con Argentina en un Mundial. Su posible debut mundialista llega más por jerarquía acumulada con la Albiceleste que por el presente inmediato en Betis, pero la oportunidad para Giovani Lo Celso se dará si nada raro ocurre en unas horas en Kansas City o ante Austria o Jordania en Dallas.