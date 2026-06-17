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Real Betis Balompié

El delantero bético Cédric Bakambu completa 85 minutos en el debut sorpresivo de Congo en el Mundial con un histórico empate ante Portugal

João Neves adelantó a Portugal y Wissa empató para la República Democrática del Congo

Bruno Fernandes y Cédric Bakambu disputan un balón en el Portugal-RD Congo del Mundial 2026

Bruno Fernandes y Cédric Bakambu disputan un balón en el Portugal-RD Congo del Mundial 2026 / SAM WASSON / EFE

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Cédric Bakambu hizo su debut en un Mundial a sus 35 años. En el certamen veraniego de 2026 se presentó el delantero del Real Betis Balompié por primera vez con la República Democrática del Congo -bajo el nombre de Zaire acudió a la cita de 1974 en Alemania Federal- estrenándose con derrota ante una Portugal en la que Cristiano Ronaldo fue titular en su sexto Mundial de forma consecutiva, pero no tuvo incidencia en un sorprendente y meritorio empate final de los africanos ante una de las favoritas.

Imprimió de salida el combinado luso mucha intensidad en campo contrario, sometiendo a 'los leopardos' en los minutos iniciales hasta que João Neves adelantó de cabeza a los de Roberto Martínez tras un centro medido de Pedro Neto.

Gol de João Neves para adelantar a Portugal ante Congo en el Mundial 2026

El peligro de Portugal disminuyó, sobre todo en la efectividad en los últimos metros, reducidas a pesar de mantener el control de la posesión, que no del juego por momentos ante una selección de Congo sin nada que perder y con el delantero del Betis, Bakambu, activo y creando peligro junto a Wissa sobre la portería de Diogo Costa.

Antes del descanso, en un encuentro cuyo ritmo fue de más a menos, sobre todo tras el excesivo tiempo detenido en el parón de hidratación, los africanos tuvieron nuevamente opciones de acercarse al empate por medio de Moutoussamy, que recogió un buen pase de Masuaku para disparar desde la frontal. A la salida del segundo córner consecutivo empataría Congo. Centró Masuaku y Wissa cabeceó a la red en el punto de penalti sólo ante la pasividad de la defensa portuguesa.

Gol de Wissa para igualar el Portugal-Congo del Mundial 2026

Sólo Portugal movió ficha tras la reanudación con la entrada de Francisco Conceição por Bernardo Silva, anunciado horas antes como nuevo jugador del Real Madrid. En el juego, la entrada del extremo de la Juventus fue de menos a más siendo quien más buscó meter balones al área partiendo desde la derecha.

La República Democrática del Congo notaba débil a los de Roberto Martínez, concediendo mucho en área en cada aproximación y rozando Bakambu el gol hasta en dos ocasiones, con un palo incluido tras un empuje en área a la zaga portuguesa.

La reacción de la 'Seleção das Quinas', incapaz de superar a los africanos ni de asediar de forma continua en área rival, se dedicó a colgar balones sin éxito hasta que una diagonal trazada con acierto por Conceição pudo terminar en el 2-1, pero pecó de generosidad como Cristiano de ansiedad por anotar al no dejar pasar el cuero para Bruno Fernandes, en mejor posición.

Con el paso de los minutos y la cercanía con el final volvió a tener Bakambu la oportunidad del 1-2 como Portugal también tuvo llegadas, no tan claras y mal finalizadas. El ariete del Betis terminó siendo sustituido en el 85' por Banza tras un partido con mucho desgaste.

El cansancio hizo mella en ambas selecciones y el empate acabó reinando en el marcador con un sorpresivo e histórico empate de Congo ante Portugal, consiguiendo su primer punto en una fase final de un Mundial.

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