Dani Ceballos, a un paso del Betis: el acuerdo para salir del Real Madrid libre es inminente y el club verdiblanco ya valora un contrato de cuatro años más otro opcional

Dani Ceballos sigue presionando su salida del Real Madrid con un único destino en su mente, volver a jugar en el Real Betis Balompié nueve años después de salir traspasado al club blanco. Según avanzaron PTV Sevilla y AS Madrid, el acuerdo de desvinculación del utrerano con la entidad de Concha Espina es inminente.

Según las últimas informaciones conocidas, Ceballos y el Real Madrid habrían alcanzado un principio de acuerdo para poner fin a una etapa que comenzó en 2017 y que, salvo un paréntesis de dos temporadas cedido en el Arsenal en las que rindió a un nivel aceptable, ha estado marcada por la irregularidad en cuanto a protagonismo. La llegada de José Mourinho al banquillo madridista este verano habría resultado determinante en este desenlace, ya que el técnico portugués no cuenta con el futbolista para su nuevo proyecto.

Ceballos solicita la carta de libertad al Real Madrid para fichar como agente libre por el Betis

La situación dio un giro importante en las últimas horas. Después de que trascendiera que Ceballos había solicitado al Real Madrid la carta de libertad para abandonar el club este verano, la postura de la entidad blanca parecía inicialmente firme. Sin embargo, las conversaciones entre ambas partes han avanzado hasta el punto de acercar una salida sin coste para el futbolista, que estaría dispuesto incluso a renunciar al año de contrato que aún le resta, hasta junio de 2027, para facilitar la operación.

La decisión responde al deseo del utrerano y encaja en la planificación económica del club blanco, ya que percibe una ficha elevada en la plantilla, cobra 10 millones de euros brutos, y su salida permitiría liberar una importante cantidad de masa salarial en un verano en el que el club debe afrontar numerosas incorporaciones y ajustes para cumplir con los requisitos de inscripción. Todo ello sin amortización pendiente que suponga un perjuicio para el Madrid como bien indicó Manu Colchón en Diario de Sevilla.

La fórmula que estudia el Betis para fichar a Ceballos: un contrato de cuatro años más otro opcional

El Betis nunca ha ocultado su deseo de recuperar a uno de los grandes talentos surgidos de su cantera, aunque siempre mantuvo una línea roja clara: no realizar un desembolso importante por un traspaso, condición que ha frenado su llegada en veranos anteriores en los que hubo acercamiento.

Ahora, pudiendo llegar como agente libre Dani Ceballos, la tesitura cambia radicalmente. AS esbozó la posibilidad de que el canterano bético perciba lo que cobra en el Real Madrid en esta temporada dividido en varios años en el Betis con un contrato a la larga. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, la fórmula que se abordaría en el Betis es la de un contrato a cuatro años más otro opcional. La idea de contrato pasa por ligar al canterano al Betis después de que este perdone deudas en el club blanco.

La voluntad del jugador tampoco ofrece dudas. Durante los últimos meses rechazó diferentes alternativas para abandonar el Santiago Bernabéu. Entre ellas, una operación muy avanzada con el Ajax como parece por parte del Real Madrid que nunca fue vista con buenos ojos por Ceballos, decidido en su vuelta al Betis como única vía para abandonar Concha Espina.

A falta de que se resuelvan los últimos detalles entre Dani Ceballos y el Real Madrid, el regreso del canterano al Real Betis Balompié entra en la recta final. El desenlace, salvo giro inesperado, debe terminar en este mercado de verano con la vuelta del utrerano a la entidad de las trece barras. Una historia con muchos capítulos y guiños que ahora, parece que tendrá un final en verde y blanco.