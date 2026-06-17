Real Betis Balompié
Tercer amistoso de pretemporada confirmado: el Betis se enfrentará al Granada en Los Cármenes el 25 de julio
El 22 de julio disputará el Trofeo Colombino ante el Recreativo de Huelva y el 25 de julio jugará frente al Granada en Los Cármenes a las 20:00
El Real Betis Balompié ha dado a conocer su tercer amistoso de la temporada y disputará el próximo 25 de julio el Trofeo Ciudad de Granada frente al Granada Club de Fútbol.
El encuentro de pretemporada será el segundo en orden confirmado tras medirse el 22 de julio al Recreativo de Huelva en la LVII edición del Trofeo Colombino en un duelo a partido único que se celebrará en el Estadio Nuevo Colombino.
Esta cita veraniega servirá como preparación para una exigente temporada 2026/27, marcada por el regreso del equipo de Manuel Pellegrini a la Champions League. El Betis buscará en Huelva su sexta Carabela, un trofeo que no gana desde 2015, mientras que el club anfitrión tratará de defender un palmarés en el que ya cuenta con 14 títulos.
El Betis, del Colombino a Los Cármenes
Tras la disputa del choque contra los onubenses, el conjunto de Manuel Pellegrini tendrá el segundo compromiso veraniego en Granada el sábado 25 de julio a las 20:00 horas.
Planificación de la pretemporada verdiblanca
El choque ante el Decano se encuadra en una hoja de ruta que comenzará la segunda semana de julio, el día 7 como adelantamos en El Correo de Andalucía, con los reconocimientos médicos y un primer stage en Alemania. Tras regresar y pasar unos días en Sevilla, el equipo viajará a Huelva y también a Granada.
Posteriormente, la preparación continuará con el partido ya confirmado ante el Arsenal el 5 de agosto en Dublín y concluirá, según lo previsto, en Marbella. Para estas fases avanzadas, Manuel Pellegrini espera contar con caras nuevas en la plantilla y con la reincorporación progresiva de los seis o siete futbolistas internacionales que participarán en el Mundial 2026.
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