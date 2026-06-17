Lo Celso, sin minutos en la fiesta de Messi con Argentina: el mediapunta del Betis sigue sin debutar en un Mundial

Argentina debutó esta pasada madrugada en el Mundial 2026 ante Argelia y lo hizo con un hat-trick de Lionel Messi que lo coloca como máximo goleador en la historia de los mundiales con 16 anotaciones, igualando al delantero alemán de origen polaco, Miroslav Klose. Quien empezó en el banquillo y no tuvo minutos fue el mediapunta del Betis, Giovani Lo Celso, que sigue sin debutar en una gran cita de selecciones con la Albiceleste.

No lo escogió de partida Lionel Scaloni para medirse al combinado del norte de África, optando por Enzo Fernández, Rodrigo de Paul y Alexis Mac Allister de inicio en la fiesta de Messi, que anotó cuatro goles, uno de ellos, el primero, en fuera de juego, y tres en posición legal.

Leo Messi celebra el segundo gol de Argentina durante el partido del Grupo J del Mundial 2026 ante Argelia, disputado en el Kansas City Stadium / Tom Weller/dpa

Abrió la lata el astro rosarino en el minuto 17 tras una conducción en la que recibió de su compañero del Inter Miami, De Paul. Messi avanzó unos metros y disparó con fuerza para doblarle las manos a Luca Zidane, que pudo hacer más en el tanto.

En el partido 200 con Argentina de Messi, el primero en disputar seis mundiales, la noche en el Arrowhead Stadium iba a ser todavía más especial. La Albiceleste se empezó a encontrar cómoda tras el gol aunque Argelia las tuvo para haber igualado por medio de un Chaïbi con gran actividad, pero tras el descanso y un inicio un tanto igualado, volvió a aparecer el referente argentino para aprovechar el rechace de Zidane en un tiro lejano centrado de Mac Allister.

Si te has quedado despierto, has visto historia



Si te acabas de levantar, vas a ver historia



🔟 🇦🇷 LEO MESSI #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YdDPJtCkOP — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2026 Resumen de la publicación de DAZN España sobre Leo Messi en el Mundial 2026. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Así haría el segundo Messi, que a falta de 15 minutos anotó su tercero en un contragolpe con un golpeo raso desde la media luna, marca de la casa. Con el hat-trick consumado igualaba a Klose como máximo anotador de la historia de los mundiales.

Lo Celso se quedó sin jugar frente a Argelia

A pesar del amplio marcador y con dos cambios todavía sin hacerse, Lionel Scaloni que sí optó por sustituir a Messi a falta de diez para el final, no le dio minutos a Giovani Lo Celso. El mediapunta del Betis, en su segundo Mundial y habiéndose quedado fuera de Catar 2022 por lesión, todavía no ha debutado y esperará su oportunidad en los siguientes partidos de la fase de grupos ante Austria y Jordania, que se enfrentaron esta mañana con victoria para los europeos por 3-1.

El próximo 22 de junio en Dallas, a las 14.00 de Argentina y 19.00 en España, jugará la Albiceleste ante Austria y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio en Dallas, a las 23.00 de Argentina, ya 04.00 del 28 de junio en horario peninsular español.