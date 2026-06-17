Nelson Deossa tiene la llave para futuros fichajes extracomunitarios del Betis en el mercado de verano

El Real Betis Balompié se encuentra en plena operación salida. A 17 de junio no hay nuevas ofertas por Nelson Deossa ni por Sergi Altimira, por lo que aunque se trabaje en el apartado de llegadas y futuros fichajes todo queda condicionado a mover ficha primero vendiendo a uno o varios activos.

Esa es la realidad de la entidad verdiblanca a trece días para que concluya el mes de junio, una fecha a la que se quiere llegar con plusvalías para no dar pérdidas antes de planificar un verano con los ingresos extras de la Champions League que tampoco dispararán el gasto en plantilla.

Deossa provoca un atasco en el mercado del Betis

En esa necesidad de vender para conseguir el ansiado equilibrio a final de mes entra Nelson Deossa, por quien River Plate se mueve pero no se aproxima a la cifra de salida que esperan en el Betis. Como ya contamos en este periódico, una propuesta formal, que no ha habido, de 7 millones por un 60% del pase del colombiano más otro 20% a pagar de forma obligatoria en otro plazo sí sería tenida en cuenta, ya que se podrían llegar cerca de los 10 millones solicitados.

Hasta la fecha lo último que se deslizó desde Argentina es un sondeo de unos 5 millones de euros por el 50% del de Marmato, algo que nunca aceptarían los verdiblancos puesto que supondría dar pérdidas que precisamente se quieren evitar.

Además de la falta de ofertas firmes por Deossa, otro de los problemas que provoca el cafetero con su no salida por el momento, es que el Betis no libera ninguna de las tres plazas de extracomunitarios que dispone, completando el resto Antony y Natan, dos piezas clave del equipo aunque por el segundo se escucharán ofertas a lo largo del verano sabiendo que es un jugador que dejaría grandes plusvalías si es bien traspasado.

Con el central de Itapecerica da Serra se da otra situación, y es que como adelantó ABC iniciará los trámites de nacionalización en el próximo mes de noviembre, pudiendo subir su cotización en el mercado de invierno y pasando a ser comunitario para la campaña 2027/28.

Sin movimientos por ninguno de los extracomunitarios, y con Gonzalo Petit obligado a salir nuevamente cedido, o traspasado, por el mismo motivo, el Betis no puede pensar de momento en jugadores como Kaiki Bruno, sobre el que avanzaron hace horas en Brasil que la operación de salida del Cruzeiro al Como 1907 perdía fuelle.

Las altas pretensiones de Kaiki Bruno, objetivo del Betis, frenan su llegada al Como 1907

Según informó el medio brasileño Central da Toca, la salida de Kaiki Bruno del Cruzeiro rumbo al Como italiano se encuentra actualmente estancada. Aunque el club brasileño aceptó una propuesta de 15 millones de euros por el 80% de los derechos económicos que posee sobre el lateral izquierdo, la operación no ha podido cerrarse porque el representante del jugador aún no ha alcanzado un acuerdo con la entidad italiana.

Los principales puntos de fricción están en la compra del 20% de los derechos que pertenecen al propio Kaiki y en la oferta salarial planteada por el Como, considerada insuficiente por el entorno del futbolista. El jugador, de 23 años, está en el radar del club italiano desde el inicio de la temporada, después de una primera oferta rechazada en febrero por la directiva del Cruzeiro.

El Betis presentó a comienzos de junio una propuesta por Kaiki, aunque el Cruzeiro la descartó al entender que las cifras no alcanzaban sus pretensiones. Formado en la cantera celeste, el lateral acumula 129 partidos, nueve goles y diez asistencias con el Cruzeiro, y esta temporada ha disputado 32 encuentros, todos como titular.

De todas formas, ni Kaiki Bruno, que sigue en la lista bética, ni ningún extracomunitario puede arribar en La Palmera, puesto que no hay fichas libres para nuevas incorporaciones hasta que la apuesta fallida del pasado verano, Nelson Deossa, encuentre acomodo sin dejar pérdidas en el Betis.