Cucho se estrena con una gran asistencia sobre la bocina en el triunfo de Colombia a Uzbekistán

La selección Colombia se estrenó esta pasada madrugada con victoria en el Mundial 2026. Lo hizo ante una aguerrida Uzbekistán que consiguió igualar el tanto inicial de Daniel Muñoz con un cabezazo sobre la línea de Fayzullaev antes de que los cafeteros anotaran por medio de Luis Díaz con colaboración del meta uzbeko y de que el bético Cucho Hernández ingresara en el tramo final del encuentro para participar en el 1-3 definitivo de los de Néstor Lorenzo.

Fue en el minuto 80 cuando el ariete del Real Betis Balompié entró por Luis Suárez al Ciudad de México, para bregar y dejar una bonita lucha con Urozov. Cucho forcejeó con el defensor del Dinamo Samarcanda, cayó al suelo, consiguió reponerse y sacó un gran centro al segundo palo en el último instante del descuento, ya con el tiempo cumplido, para que Campaz cabeceara a la red de Yusupov.

Colombia despierta a tiempo y tumba a Uzbekistán con Luis Díaz como figura y con Cucho como revulsivo estrella

Colombia se adelantó antes del descanso con un gol de Daniel Muñoz, asistido por Luis Díaz. Tras el descanso, Uzbekistán subió la presión y logró el 1-1 con Abbosbek Fayzullaev, que además fue el primer gol mundialista de la historia de Uzbekistán.

La reacción colombiana fue inmediata: Luis Díaz hizo el 1-2 cinco minutos después, confirmándose como el jugador decisivo del encuentro, con gol y asistencia. En el descuento, Jáminton Campaz cerró el 1-3 tras una acción de Cucho Hernández.

En números, Colombia también fue superior: 57% de posesión, 15 tiros contra 8 y 4 remates a puerta contra 2. Con este resultado, Colombia se coloca líder provisional del Grupo K, aprovechando el sorpresivo empate entre Portugal y RD Congo.

Con el final del encuentro de Colombia se cerró la primera jornada del Mundial 2026, que arrancará esta misma tarde con el República Checa-Sudáfrica. Al término de esta fase Ricardo Rodríguez, Fidalgo, Cucho y Bakambu han tenido minutos, mientras que Amrabat y Lo Celso siguen inéditos.