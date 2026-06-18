Sevilla
Ecologistas en Acción lleva a los tribunales el proyecto del Betis para construir el nuevo Benito Villamarín
La organización ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del estadio Benito Villamarín
El proyecto del Real Betis para la construcción del nuevo Benito Villamarín acaba en los tribunales. Ecologistas en Acción Sevilla ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del estadio, aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado mes de septiembre, porque consideran que "vulnera la normativa urbanística y favorece intereses privados en detrimento del interés general". Esta organización expresa en un comunicado que presenta una demanda que incorpora "buena parte de las denuncias formuladas por las asociaciones vecinales afectadas".
Con este recurso judicial, Ecologistas en Acción defiende que cuenta con el movimiento vecinal y juntos defienden "la necesidad de que el planeamiento urbanístico responda al interés general, garantice el cumplimiento de la legalidad vigente y preserve un modelo de ciudad equilibrado, transparente y respetuoso con los derechos de las vecinas y vecinos".
Dentro de ese movimiento vecinal estarían asociaciones vecinales del entorno del estadio, "que desde el inicio de la tramitación han mostrado su oposición a la incorporación de nuevos usos terciarios y de gran superficie comercial en la parcela municipal situada entre el estadio y la calle Doctor Fleming. Estos usos, según denuncian, son independientes de la actividad deportiva y supondrían un importante impacto sobre la calidad de vida del vecindario".
Discrepancia de Ecologistas en Acción con que el nuevo Villamarín sea una "mejora urbana"
Uno de los principales fundamentos del recurso es que el Estudio de Ordenación se sustenta en la Modificación Puntual número 63 del planeamiento urbanístico, que habilitó la implantación de dichos usos terciarios y comerciales desvinculados del uso deportivo. "Esta modificación también ha sido recurrida ante el mismo tribunal, por lo que la organización ecologista considera que el instrumento ahora impugnado carece de una base jurídica consolidada".
Entre los motivos de la demanda figuran, además, "diversas deficiencias técnicas y legales que coinciden en gran medida con las alegaciones presentadas por las entidades vecinales durante el procedimiento de información pública. En concreto, se denuncia la insuficiente justificación de la supuesta mejora urbana que pretende el proyecto, la falta de una ordenación detallada adecuada, la ausencia de un cálculo del incremento del aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de usos y de la correspondiente cesión del 10 % al Ayuntamiento, así como la insuficiente evaluación de la afección sobre el paisaje urbano".
Ecologistas en Acción denuncia el tratamiento del Ayuntamiento de Sevilla al Betis
Ecologistas en Acción considera también que "el tratamiento otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla al Real Betis Balompié SAD constituye una excepcionalidad incompatible con los principios que rigen la ordenación urbanística, al establecer un marco de privilegio para una entidad privada".
La organización hace referencia, asegura, a la advertencia realizada por un técnico jurista durante la tramitación del expediente, quien alertó del riesgo de consolidar "un urbanismo a la carta en el que primen los intereses privados sobre el supremo interés público de mejorar la ciudad, sus equipamientos, sus infraestructuras, sus barrios y, sobre todo, la calidad de vida de la ciudadanía".
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