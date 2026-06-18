El aval de José Juan Romero al posible fichaje de Ceballos por el Betis: "Sería extraordinario, le iría genial a Pellegrini por su idea de juego"

José Juan Romero es el actual técnico de la Agrupación Deportiva Ceuta y ya a principios de mes habló sobre qué supondría para él, que ya fue entrenador del Betis Deportivo, levantar un título con el primer equipo. Ahora, el preparador gerenense ha hablado en la tertulia del pasado miércoles del programa Minuto 91 de 7TV comentando esa posible vuelta de Dani Ceballos a la entidad bética y cómo encajaría en el sistema de Manuel Pellegrini.

Sobre el utrerano dejó claro José Juan la predilección que tiene por su juego: "Hombre, yo te hablo como futbolista... Si Ceballos tuviera continuidad, estoy convencido de que estaría en el Mundial. Para mí Ceballos es de lo mejor que hay en España, cuando le han dado continuidad, es de lo mejor que hay en Europa. Pero sin lugar a dudas".

Dani Ceballos, durante el Real Madrid - Manchester City de liguilla de Uefa Champions League en el Santiago Bernabéu / AFP7 vía Europa Press

Al igual que destacó su valía como jugador también entiende que su llegada al Betis como agente libre sería un gran movimiento por parte de los verdiblancos, a la par que entiende que casa a la perfección con el modelo de juego de Manuel Pellegrini: "Evidentemente, que consideraría que es un fichaje extraordinario. Y creo que para Pellegrini, por su idea de juego, le iría genial también, por lo menos mi punto de vista. Evidentemente, yo no estoy en la cabeza de él, pero es un futbolista muy perfil, al mejor Riquelme, cuando lo tuvo en el Villarreal. Y mira el rendimiento que le sacó a Riquelme, creo que se vio al mejor Riquelme de toda su carrera. Entonces, yo creo que Ceballos es... A ver, para mí sería un extraordinario fichaje para el Betis, pero además extraordinario en mayúsculas".

Pellegrini, "un entrenador extraordinario" para José Juan

El extécnico verdiblanco volvió a hacer hincapié en la figura del Ingeniero y en la estabilidad que le ha dado al Betis destacando también la valía del actual Consejo: "Pellegrini llegó en un momento un poco convulso de todo y ha sabido a la perfección gestionar todo, en lo deportivo, fuera y creo que es una de las claves de este Betis. Acabar, final, eso nadie, pero nadie te lo extrapola a Ceuta con mi persona y tampoco, cuando se vaya José Juan Romero a Ceuta llegará otro, intentará o se hará, seguro que seguirá todo como está y en el Betis pasará lo mismo, pasará igual, llegará alguien y si sigue teniendo los mismos argumentos y el Betis sigue trabajando bien, porque creo que hay que darle para mí su mérito a los que lo gobiernan, el Betis va a continuar, que logre los éxitos de Manuel Pellegrini, bueno, pero es que Pellegrini es verdad que es un extraordinario entrenador, que está haciendo lo que está haciendo en el Betis".

"Manuel Pellegrini es un entrenador extraordinario que ha vuelto a recuperar en el Betis la ilusión y ahora jugar la Champions, que es el mayor de los éxitos"

Por último, comparó José Juan a Pellegrini con Serra Ferrer e incluso volvió a reconocer, entre bromas, su deseo de entrenar al Real Betis Balompié: "Parecía que tampoco nadie iba a superar a Lorenzo Serra Ferrer y Pellegrini no sé si la ha superado, pero la ha igualado porque es verdad que Lorenzo fue en clasificación cuarto, tercero, lo que hizo para mí fue muy fuerte, pero ha llegado Pellegrini y ha vuelto a recuperar en el Betis la ilusión, ahora Champions, que para mí es el mayor de los éxitos y bueno, llegará alguien, y si es de Gerena sería excepcional".