Así les ha ido a los seis jugadores del Betis en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026

La primera jornada de grupos del Mundial 2026 concluye en clave verdiblanca con luces y sombras y con un inicio nada deseado tras el adiós de Abde a la selección de Marruecos tras confirmarse su esguince de grado medio en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha sufrido en el último amistoso previo ante Marruecos, habiendo iniciado ya su recuperación en Francia en un centro especializado.

Sin el de Beni Melal la participación de los jugadores del Real Betis Balompié en la cita mundialista arrancó finalmente con seis en lugar de siete, siendo Álvaro Fidalgo el primero en comparecer con México en el Estadio Azteca en el partido inaugural ante Sudáfrica, con victoria por 2-0 del Tri y 66 minutos para el 'Maguito'.

El siguiente bético en saltar al Mundial fue Ricardo Rodríguez con Suiza en el decepcionante empate a uno frente a Catar completando 89 minutos y siendo sustituido justo antes del gol del combinado de Julen Lopetegui.

Del empate de los helvéticos al de los marroquíes frente a la Brasil de Carlo Ancelotti. Los de Mohamed Ouahbi, sin Abde y con cambios en la lista, sacaron un punto muy meritorio y demostraron el gran trabajo que se viene realizando en Los Leones del Atlas desde varios años atrás. Sofyan Amrabat se quedó sin minutos en el estreno y buscará protagonismo ante Escocia y Haití.

También se quedó Giovani Lo Celso en el banquillo en la fiesta de Messi. El mediapunta bético no entró y no fue ninguno de los cambios de Lionel Scaloni, dos le restaban, cuando el encuentro estaba ya sentenciado tras un hat-trick para el recuerdo del astro rosarino. Como Amrabat buscará su espacio en los siguientes partidos de la fase de grupos ante Austria y Jordania.

En la tarde del pasado miércoles fue titular Cédric Bakambu con una actuación reseñable en el meritorio empate a uno de la República Democrática del Congo ante Portugal. El ariete congoleño, en su primer Mundial como el resto de sus compañeros -sólo hay un precedente del país bajo el nombre de Zaire en 1974 en Alemania Federal- demostraron gran compromiso en el repliegue e incluso tuvieron opciones, en las botas del bético, de que la campanada terminara en victoria.

La nómina de verdiblancos la cerró esta madrugada Cucho Hernández. En tan sólo 10 minutos contribuyó haciendo una gran jugada de lucha y de mucha clase en el centro para que Campaz hiciera el definitivo 1-3 de Colombia a una selección de Uzbekistán, debutante, que por momentos puso en apuros al combinado cafetero que dirige Néstor Lorenzo.

Próximos partidos de los representantes del Betis en el Mundial

Calendario de México en fase de grupos:

Viernes 19 de junio, 03:00 horas: México - Corea del Sur, en Guadalajara (DAZN).

México - Corea del Sur, en Guadalajara (DAZN). Jueves 25 de junio, 03:00 horas: Chequia - México, en Ciudad de México (DAZN).

Calendario de Suiza en fase de grupos:

Jueves 18 de junio, 21:00 horas: Suiza - Bosnia y Herzegovina, en Los Ángeles (DAZN y TVE).

Suiza - Bosnia y Herzegovina, en Los Ángeles (DAZN y TVE). Miércoles 24 de junio, 21:00 horas: Suiza - Canadá, en Vancouver (DAZN).

Calendario de Marruecos en fase de grupos:

Sábado 20 de junio, 00:00 horas: Escocia - Marruecos, en Boston (DAZN).

Escocia - Marruecos, en Boston (DAZN). Jueves 25 de junio, 00:00 horas: Marruecos - Haití, en Atlanta (DAZN).

Calendario de Argentina en fase de grupos:

Lunes 22 de junio, 19:00 horas: Argentina - Austria, en Dallas (DAZN y TVE).

Argentina - Austria, en Dallas (DAZN y TVE). Domingo 28 de junio, 04:00 horas: Jordania - Argentina, en Dallas (DAZN).

Calendario de RD Congo en fase de grupos:

Miércoles 24 de junio, 04:00 horas: Colombia - RD Congo, en Guadalajara (DAZN).

Colombia - RD Congo, en Guadalajara (DAZN). Domingo 28 de junio, 01:30 horas: RD Congo - Uzbekistán, en Atlanta (DAZN).

Calendario de Colombia en fase de grupos: