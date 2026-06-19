El Betis compite con cuatro equipos de Europa por el fichaje de Kévin Denkey: vale 15 millones de euros

El Real Betis Balompié tiene decidido que invertirá de manera considerable en la llegada de un delantero centro que compita con Cucho Hernández. Uno de los que siguen interesando es Kévin Denkey, del que no se olvida desde hace dos veranos cuando aún militaba en el Círculo de Brujas. El ariete togolés defiende ahora los colores del FC Cincinnati estadounidense con quien firmó a cambio de unos 15 millones en enero de 2025.

Según apunta Estadio Deportivo, el conjunto verdiblanco ha seguido detrás de Denkey y ha reafirmado su postura por el delantero internacional por Togo de cara a acercarse a un posible traspaso en este mercado de fichajes, entendiendo también que el jugador considera a los heliopolitanos "una gran opción" para proseguir su trayectoria y volver al fútbol europeo.

El Betis sabe el precio de salida de Denkey: 15 millones de euros más bonus

El Correo de Andalucía ha podido confirmar con fuentes cercanas al jugador que dichas conversaciones con el Betis existen, pero admiten a su vez que hay más clubes europeos interesados en el jugador y que "todavía no se han producido avances".

Cuentan a este periódico que el precio de salida que pondría FC Cincinnati por Kévin Denkey es de 15 millones de euros más bonus, aunque con predisposición la cifra podría quizás bajar algo. Eso sí, dudan en su entorno que "el Betis pueda pagar el traspaso".

Cuatro clubes europeos quieren a Denkey: dos juegan Champions League

Según ha conocido El Correo de Andalucía, no compite sólo el Betis en la carrera por Kévin Denkey, que tiene tras él a dos clubes franceses, a un inglés y a un alemán. Dos de ellos además jugarán Champions League como el equipo de Manuel Pellegrini, siendo LOSC Lille y Borussia Dortmund los más fuertes en la lucha por hacerse con los servicios del jugador. También interesa el togolés al Tottenham Hotspur, que tiene músculo como todos los equipos de la Premier League, y el Paris FC de Ligue 1.

Una lucha abierta con cuatro equipos para fichar a un jugador que ha convertido 13 goles y ha dado 4 asistencias en 17 partidos entre MLS y Copa de Campeones Concacaf desde el pasado mes de febrero de 2026.