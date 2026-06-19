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Real Betis Balompié

El Betis sigue sin recibir ofertas formales por Deossa de River Plate y deja claro que no quiere vender porcentajes

Admiten en la entidad verdiblanca que la oferta presentada es de palabra, no formal, y que no venderán porcentajes del colombiano

Nelson Deossa of Real Betis Balompie in action during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8 match between Real Betis Balompie and Feyenoord at La Cartuja stadium on January 29, 2026 in Seville, Spain. AFP7 29/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Betis Balompie v Feyenoord - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8;

Nelson Deossa of Real Betis Balompie in action during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8 match between Real Betis Balompie and Feyenoord at La Cartuja stadium on January 29, 2026 in Seville, Spain. AFP7 29/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Betis Balompie v Feyenoord - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El futuro de Nelson Deossa es uno de los temas de actualidad en el Real Betis Balompié en el apartado de salidas junto al de Sergi Altimira. El colombiano maneja desde hace semanas interés de River Plate, pero las últimas propuestas no han satisfecho las pretensiones verdiblancas, que ahora cambia su postura respecto a la propuesta que meditaron escuchar según adelantamos en El Correo de Andalucía.

Según anunció Matteo Moretto en sus redes, River Plate habría presentado una nueva oferta por Nelson Deossa, elevando la misma de cinco a siete millones de euros por el 50% del jugador. En el Betis, como contó este medio, entendían que el acuerdo podría producirse por cantidades siempre que hubiera un segundo porcentaje comprado de manera asegurada, para así recuperar prácticamente el monto total de la operación y llegar a los 10 millones solicitados.

El Betis cambia la negociación por Deossa con River Plate: no quiere vender porcentajes

Ahora, sin embargo, esa entente de 7 millones por el 60% más una segunda compra de un 20% obligada, ha desaparecido. Las tornas han cambiado y como informan fuentes verdiblancas a este periódico, el Real Betis Balompié sólo contempla una venta total del jugador, desprendiéndose por completo de Nelson Deossa y sin conservar ninguna parte del porcentaje de su compra pasada desde Rayados de Monterrey.

Es más, de hecho, la propuesta es únicamente de palabra, verbal, no hay nada en firme que haya llegado a las oficinas del club heliopolitano, que sigue buscando ventas antes del 30 de junio a once días de que termine el mes y con pocos movimientos de salida como Nobel Mendy y Mateo Flores.

Deossa provoca un atasco en el mercado del Betis

Hay que recordar que el centrocampista de Marmato provoca un atasco en el mercado. River sigue moviéndose, eleva sus propuestas pero no llega a lo que demanda el Betis, que ve cómo no puede moverse con libertad en el mercado de jugadores extracomunitarios hasta que Deossa no salga de la entidad o lo haga Natan, a quien como avanza ABC ha valorado en 35 millones de euros para escuchar ofertas.

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Además del colombiano y del brasileño, Antony es el otro que posee ficha de extracomunitario en el Betis, junto a Gonzalo Petit, al que se le buscará salida en forma de traspaso o cesión al no tener posibilidad de conseguir uno de los tres pases necesarios, puesto que puede llegar un nuevo extracomunitario si Deossa o Natan, o los dos, acaban marchándose en este mercado de verano

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