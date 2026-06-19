El Betis traspasa a coste cero a Mateo Flores al Arouca y conserva el 50% del pase del jugador

El Real Betis Balompié y el FC Arouca han cerrado el traspaso de Mateo Flores al conjunto portugués, poniendo fin a la etapa del centrocampista sevillano como jugador verdiblanco. La operación se ha formalizado a coste cero, aunque el club heliopolitano conserva el 50% del pase del futbolista, una fórmula con la que se reserva una importante plusvalía en caso de una futura venta. El jugador firma con el Arouca hasta 2029.

Mateo Flores, nacido en Valencina de la Concepción y formado en la cantera del Betis desde edad temprana, abandona definitivamente una entidad en la que fue quemando etapas hasta alcanzar el primer equipo. Su irrupción llegó de la mano de Manuel Pellegrini, con quien tuvo protagonismo durante la temporada 2024/25. Ese curso disputó 17 partidos oficiales entre LaLiga, Copa del Rey y Conference League, dejando muestras de su personalidad y buen trato de balón en la medular.

Mateo Flores ya estuvo cedido en el Arouca la semana pasada

El pasado verano, el Betis acordó su cesión al FC Arouca, de la Primeira Liga portuguesa, en una operación que incluía una opción de compra de un millon y medio. Sin embargo, su temporada en Portugal estuvo muy condicionada por los problemas físicos. El centrocampista sufrió una lesión de menisco que frenó en seco su adaptación justo después de participar en los tres primeros partidos del campeonato. No reapareció hasta enero y, tras volver a competir, una nueva dolencia volvió a apartarlo de los planes del equipo.

Pese a ese año irregular, el Arouca ha mantenido su apuesta por el canterano bético como adelantó Diario de Sevilla. Mateo terminó el curso con 12 partidos disputados y menos de 200 minutos, todos ellos saliendo desde el banquillo, pero el club portugués valora su margen de crecimiento y su perfil como mediocentro zurdo. También el Betis sigue pendiente de su evolución, aunque ahora desde la distancia y con el 50% de sus derechos económicos como vía de futuro que podrían ascender a 750.000 en base a bonus.

"El Real Betis Balompié y el FC Arouca han acordado el traspaso del centrocampista Mateo Flores al conjunto portugués. El Club agradece a Mateo su profesionalidad durante su periplo como bético y le desea la mejor de las suertes en su futuro".