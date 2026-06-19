Fran García, inaccesible por el momento para el Betis, con el AC Milan interesado en el lateral izquierdo del Real Madrid

El Real Betis Balompié necesita acometer una profunda renovación en el lateral izquierdo. Los últimos fichajes en la demarcación han ido empobreciendo el carril zurdo del equipo, que en los primeros años de Manuel Pellegrini fueron clave en el juego ofensivo. Así aparece de nuevo el nombre de Fran García, un jugador muy del gusto de la secretaría técnica verdiblanca y que desea salir del Real Madrid este verano, sobre todo tras la negativa del club blanco a dejarlo marchar en el pasado mercado invernal.

La situación en este verano ha cambiado en Concha Espina. La llegada de José Mourinho ha supuesto también el fichaje del internacional español, Marc Cucurella, algo que provoca un verdadero overbooking en la posición en la entidad blanca.

Fran García se acerca al Betis pero contempla ofertas de clubes europeos

El Betis, muy bien posicionado por Fran García como adelantó AS, se encuentra ahora mismo distante de poder acceder al pago que sugiere el Real Madrid, alrededor de los 10 millones de euros. Como contamos en El Correo de Andalucía, por ese valor "no entraba en los parámetros económicos" y, la situación, por el momento no ha cambiado, pero con el desarrollo del mercado de fichajes, que todavía no se ha iniciado y no es 1 de julio, la situación con el de Bolaños de Calatrava puede cambiar a un año de que expire su contrato en la capital de España. Eso sí, el club blanco es reacio a los porcentajes y prefiere una compra directa que retener una parte.

Otra de las cuestiones que influyen en la posible negociación por el lateral izquierdo del Real Madrid es lo que percibe Fran García y lo que podría ganar en Heliópolis, algo que lo acerca a otros clubes europeos que le siguen la pista. Ahora bien, el Betis es el único de España como puede saber este periódico que anda tras sus servicios y que lo tiene en su lista corta.

En la entidad verdiblanca consideran, en este momento, "inaccesible" su llegada, según relatan fuentes a este periódico, pero dejan claro que el mercado es largo y pueden cambiar las tornas.

Uno de los equipos del viejo continente que pretende hacerse con el de Ciudad Real es el AC Milan según ha podido conocer El Correo de Andalucía. Es, de hecho, Luka Modrić quien ha intercedido para que los rossoneri firmen a Fran García, ya que la relación del croata con Fran viene de lejos y el balón de oro blanco lo tenía en gran estima cuando ambos coincidieron entrenando en Valdebebas y jugando en el Santiago Bernabéu.

Con la puja del conjunto italiano, a pesar de que no disputará Champions League, las opciones se le complican al Betis, que debe dar un gran salto en una posición capital para el estilo de juego de Manuel Pellegrini en el año de la vuelta a la máxima competición de clubes, baza con la que juegan los verdiblancos este verano para convencer a jugadores de determinado caché. Si el Betis pretende hacerse con Fran García, debe aligerar.