Lo Celso mira desde el banquillo otra tarde histórica de Messi con Argentina ante Austria 40 años después de 'La Mano de Dios'

Giovani Lo Celso volvió a quedarse sin minutos con la selección argentina. El mediapunta del Real Betis Balompié asistió desde el banquillo a una nueva victoria de la Albiceleste, que superó por 2-0 a Austria en su segundo compromiso del Mundial gracias a una actuación decisiva de Lionel Messi este 22 de junio, una fecha que sigue ocupando un lugar muy especial en la memoria del fútbol argentino.

El capitán argentino fue el gran protagonista de la noche. Después de fallar un penalti en los primeros compases del encuentro (9'), el rosarino halló el tanto en el minuto 38, cuando anotó el que parecía que iba a ser el único gol del partido para otorgar los tres puntos a los de Lionel Scaloni. Un gol que además tuvo un valor especial, ya que le permitió alcanzar los 17 tantos en fases finales mundialistas y convertirse en el máximo goleador de la historia de la competición, superando el registro que compartía con Miroslav Klose. En la prolongación, con todo decidido, volvió a aparecer para anotar su 18 tras previamente regalarle en la jugada a Julián Álvarez, que erró al definir, el tanto.

Lo Celso sigue inédito en el Mundial

Mientras Messi acaparaba todos los focos, Lo Celso volvió a vivir el encuentro desde el banquillo. El centrocampista ofensivo del Betis no entró en los planes de Scaloni y continúa sin estrenarse en este Mundial, una situación que contrasta con la importancia que llegó a tener en anteriores etapas de la selección argentina.

El recuerdo de la 'Mano de Dios' La noche también tenía un inevitable aroma a historia argentina. Este 22 de junio se cumplen 40 años de la célebre 'Mano de Dios' en el estadio Azteca y del gol del siglo de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en México 1986. Cuatro décadas después, Messi volvió a alimentar el idilio argentino con una fecha sagrada para la Albiceleste, firmando los dos tantos de la victoria y elevando su leyenda mundialista hasta los 18 goles, dos por encima de Miroslav Klose.

La relación de Lo Celso con los Mundiales ha estado marcada por la mala fortuna. En Catar 2022 se perdió la cita por una lesión muscular sufrida pocas semanas antes del torneo, una ausencia especialmente dolorosa al tratarse de una de las piezas de confianza del seleccionador. Cuatro años antes, en Rusia 2018, tampoco tuvo protagonismo aunque fue citado por Jorge Sampaoli, siendo junto a Ansaldi y Nahuel Guzmán los únicos en quedarse sin jugar en los cuatro partidos.

Ahora, en esta nueva edición del campeonato de selecciones, el mediapunta del Betis vuelve a esperar su oportunidad. Por el momento, Scaloni mantiene otras prioridades en la medular y el jugador verdiblanco, con un futuro incierto en la entidad de las trece barras aunque desde su entorno se barrunta la intención de quedarse, suma un nuevo partido sin minutos, mientras Argentina continúa avanzando liderada por un Messi que sigue agrandando su leyenda.

El bético tendrá que esperar al partido final de grupos contra Jordania el próximo día 28 de junio a las 04:00 para saber si empezará a entrar en los planes del entrenador de Pujato.