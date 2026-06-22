Pablo García suma el interés de Osasuna a la lista de equipos que han preguntado por él

El Real Betis Balompié avanza en operación salida. Uno de los jugadores por los que se mueve el mercado es Pablo García, renovado recientemente hasta 2029 y con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. El canterano bético maneja intereses de varios clubes como Ajax o Inter Miami y también ha recibido sondeos de varios equipos de LaLiga, como el Deportivo Alavés entre ellos como avanzó El Correo de Andalucía.

Reconocía Chesco Garramiola, agente de AS1, en una charla hace días que las prisas no son buenas consejeras: "Como hombre de fútbol porque soy entrenador y he sido entrenador muchos años de la cantera, creo que los tiempos marcan la pauta. Si vienen ofertas, tendrán que estudiarlas en el momento. Creo que las prisas no son buenas consejeras desde mi punto de vista".

Esta temporada la ha finalizado con 25 partidos disputados con el primer equipo, con 714 minutos, dos goles y una asistencia en Copa del Rey. Además, en el tramo final del curso volvió al Betis Deportivo para ayudar en la pelea por la permanencia, firmando siete goles y dos asistencias en nueve encuentros.

Osasuna se suma al interés por Pablo García

Su rendimiento ha provocado el interés de varios equipos. Entre ellos aparece el Deportivo Alavés, que habría realizado consultas por su situación, aunque por ahora no existe ninguna oferta formal sobre la mesa, como pudo saber El Correo de Andalucía.

El pasado miércoles sumó Estadio Deportivo un equipo europeo más que ha preguntado por el canterano, el Club Brujas, que jugará la próxima edición de la Champions League y de hecho está en el mismo bombo que el Betis.

El campeón belga tampoco ha pasado de sondeos previos, como Club Atlético Osasuna que ha mostrado interés según ha conocido El Correo de Andalucía. Ya mostraron interés por el del Parque Alcosa Ajax, Inter de Miami, opción que le seduce, o Stuttgart entre otros alemanes.

La intención de Pablo García, según puede saber este periódico, siempre será la de respetar al Betis y actuar en consonancia con lo que se decida en la entidad de las trece barras. En el Real Betis Balompié no hay intención de precipitarse con el futuro del futbolista, que es consciente del valor deportivo y económico que tiene Pablo García, pero también de que se trata de un jugador en plena fase de crecimiento y sabiendo que si no sale este mes de junio la idea de aceptar únicamente un traspaso podría cambiar.