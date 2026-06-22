El Betis avanza en la salida de Nelson Deossa a Vasco da Gama cedido con compra obligatoria

El Real Betis Balompié está próximo a concretar una de las primeras operaciones. Nelson Deossa tiene muy avanzada su marcha al Vasco da Gama, como avanzó MundoBetis, tras haber alcanzado un acuerdo con el club carioca. La negociación entre ambas entidades se encuentra en la recta final y, salvo giro inesperado, el futbolista pondrá rumbo a Río de Janeiro.

La fórmula que se perfila es una cesión con compra obligatoria, una operación que en la práctica, según el conjunto verdiblanco, se considera un traspaso diferido. El importe final de la negociación será superior a la inversión de 11 millones de euros que se hizo el pasado verano cuando el club verdiblanco pagó a Rayados de Monterrey.

Tras una campaña muy irregular, la entidad heliopolitana recuperaría la inversión y además generaría una plusvalía, que computaría en el ejercicio en curso. Como informó el portal brasileño, NTVASCAÍNOS, Nelson Deossa ya ha alcanzado un acuerdo salarial con Vasco da Gama

El Betis negocia los términos de la venta de Deossa con Vasco da Gama

Según avanza ElDesmarque, uno de los puntos que aún se está negociando es la fecha en la que Vasco da Gama deberá hacer efectivo el pago de esa compra obligatoria. El acuerdo terminará siendo beneficioso para ambas entidades, consiguiendo el Betis obtener una parte de los ingresos que necesita antes del 30 de junio para cuadrar el ejercicio económico tras el desfase del pasado verano.

La salida de Deossa, que ha tenido a River Plate rondando pero nunca sin llegar a lo esperado, no sorprende dentro de la planificación verdiblanca. El colombiano era uno de los nombres señalados para abandonar Heliópolis este verano, especialmente después de una temporada en la que no ha terminado de justificar la apuesta realizada por el club. En su primer curso como bético disputó 33 partidos oficiales, aunque solo completó siete encuentros, dos de ellos ante rivales de menor nivel en la Copa del Rey.

Con el adiós del mediocentro de Marmato, el Betis consigue liberar esa plaza extra para llegadas de jugadores extracomunitarios, toda vez que otra de las salidas será Gonzalo Petit, en forma de traspaso o cesión.