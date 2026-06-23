El Betis espera concretar nuevas ventas antes del 30 de junio: Deossa y Altimira, los activos con más movimiento

A falta de siete días para que finalice el ejercicio contable de la temporada que finalizó con la clasificación a la Champions League el pasado mes de mayo, el Real Betis Balompié se mueve en las salidas con Nelson Deossa y Sergi Altimira como principales activos en esta última semana del primer mes veraniego.

River Plate se posiciona de nuevo por Deossa

Con el centrocampista colombiano, la situación ha virado del River Plate a Vasco da Gama y, nuevamente, vuelve a irrumpir la entidad millonaria como avanzó el periodista Fran Campos.

En un primer momento, el director deportivo de River Plate, Pablo Longoria, se reunió con Manu Fajardo para tratar la salida del mediocentro de Marmato, que ha estado lejos de lo esperado en su llegada a Europa. 7 millones por el 60% más un 20% posterior, en dos pagos obligados, no hubiera sido descabellado, pero ahí apareció la entidad brasileña, pujando por Deossa sin que los argentinos llegaran a subir nunca de los 5 millones por el 50%.

Con Vasco, como avanzó MundoBetis, comenzó una negociación que ascendía hasta los 12 millones con una venta diferida, cesión más posterior compra obligada, que sí satisfacía los intereses béticos, pero las fórmulas de pago y los problemas burocráticos en Vasco da Gama generan dudas en Brasil.

A esta hora es quien más ha avanzado, sin que llegue la formalidad. Transmiten desde el Betis a este periódico a esta hora que, en la negociación se acercan posturas pero no se han cruzado documentos aunque muestre un gran interés.

En esta tesitura aparece de nuevo River Plate, el gran interesado en Deossa. Con ellos pujando como ha podido contrastar El Correo de Andalucía con fuentes verdiblancas, la operación se pretende cerrar en un único pago y consiguiendo que los bonaerenses ofrezcan esos mismos 12 millones que los brasileños. Más garantías y seguridad.

También anota ElDesmarque que Panathinaikos y Hull City han preguntado y estudian la situación mientras se espera en Heliópolis que llegue la oferta formal de Vasco da Gama.

Sergi Altimira, a la espera del Leipzig y con el Sporting subiendo su propuesta a los 20 millones

Según apunta ElDesmarque, el Sporting de Portugal habría elevado sus pretensiones con una nueva oferta superior a 20 millones de euros, que sube en más de 3 en total la última de 14+3 que fue rechazada.

El de Cardedeu sigue esperando al RB Leipzig, pero no ha trasladado formalidad, de momento, para hacerse con el jugador. La puja beneficia al Betis, que pretende sacar entre 20 y 25 millones por el medio catalán en la reestructuración del centro del campo.

Siete días restan para el famoso 30 de junio. La realidad, única, es que no hay grandes ventas a una semana de poder llegar a dar pérdidas.