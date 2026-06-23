Los delanteros del Betis, Cucho y Bakambu, frente a frente en el Colombia-Congo de esta próxima madrugada

El Real Betis Balompié tendrá esta próxima madrugada un duelo propio en el Mundial 2026. Colombia y la República Democrática del Congo se miden en Guadalajara, en la segunda jornada del grupo K, en un partido que cruzará los caminos de dos delanteros verdiblancos: Cucho Hernández y Cédric Bakambu. Dos atacantes que han compartido demarcación esta temporada en el conjunto de Manuel Pellegrini y que llegan en momentos deportivos diametralmente opuestos.

El presente y futuro ofensivo del equipo verdiblanco está depositado en el ariete cafetero. El colombiano se ha consolidado como el delantero de referencia para el Ingeniero, le buscan competencia en este mercado de fichajes para elevar el nivel del Betis en la delantera, y afronta el Mundial con la intención de ganar peso también en los planes de Néstor Lorenzo.

Cucho Hernández, decisivo en el 1-3 ante Uzbekistán

El seleccionador de Villa Celina lo defendió por delante de Santos Borré a la hora de justificar la lista definitiva y le dio minutos en el estreno ante Uzbekistán, en el que no fue titular, pero dejó huella en los minutos finales.

Entró en el tramo decisivo y participó de forma determinante en el 1-3 definitivo, peleando una pelota que parecía perdida en la banda derecha con Urozov, ganando la acción y encontrando espacio para servir un centro y que Jáminton Campaz convirtiera con la testa.

Bakambu juega 85 minutos en el histórico empate de Congo ante Portugal

Cédric Bakambu, en cambio, vive el torneo desde otro punto de partida. El congoleño termina contrato el 30 de junio y abandonará el Betis como agente libre después del Mundial. Su papel en la República Democrática del Congo, sin embargo, sigue siendo importante. Fue titular en el histórico empate ante Portugal, un 1-1 que permitió a los leopardos sumar un punto de enorme valor en su regreso a una Copa del Mundo más de medio siglo después.

El escenario más probable para esta noche es que Bakambu repita en el once de Sébastien Desabre, dentro de ese bloque físico y compacto que ya frenó a Portugal, mientras que Cucho podría volver a esperar su oportunidad desde el banquillo. De ser así, el duelo directo entre ambos llegaría en el segundo tiempo.

Colombia-RD Congo, un partido crucial en el grupo K

El partido también tiene peso clasificatorio. Colombia llega líder tras ganar 1-3 a Uzbekistán y una victoria podría dejar muy encarrilado su pase a los dieciseisavos de final. La RD Congo, reforzada por su empate inicial, quiere confirmar que su estreno no fue una casualidad y que puede competir por estar en la siguiente ronda.

Otros enfrentamientos béticos en los mundiales

No será, además, la primera vez que dos futbolistas del Betis coincidan frente a frente en un Mundial. El precedente más reciente se produjo en Catar 2022, cuando Guido Rodríguez y Andrés Guardado fueron titulares en el Argentina-México de la fase de grupos, con Germán Pezzella también en la convocatoria de la Albiceleste. Más atrás queda el recuerdo de Francia 1998, con Alfonso Pérez Muñoz y Finidi George enfrentándose en el España-Nigeria de la primera jornada.