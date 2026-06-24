Real Betis Balompié
El Betis jugará de nuevo el Trofeo Ciudad de La Línea: se medirá al Olympique de Lyon el miércoles 29 de julio
El Betis se enfrentará al Lyon en La Línea el 29 de julio a las 20:00
El Real Betis Balompié sigue anunciando amistosos en la pretemporada. La cuarta prueba que se ha hecho oficial medirá a los de Manuel Pellegrini al Olympique de Lyon, club con el que ya se midió en la fase de grupos de Europa League de la temporada que recién finalizó. El duelo con los lioneses se disputará en La Línea, jugando nuevamente el conjunto verdiblanco el Trofeo Ciudad de La Línea el miércoles 29 de julio a las 20:00.
Este choque con el conjunto francés llegará tras comenzar las citas veraniegas ante Recreativo de Huelva y Granada Club de Fútbol días antes.
Así será la pretemporada del Betis
La pretemporada del Betis arrancará en la segunda semana de julio, concretamente el día 7, tal y como adelantó El Correo de Andalucía, con los pertinentes reconocimientos médicos y una primera concentración en Alemania. Después de regresar, el equipo pondrá rumbo a Huelva para jugar contra el Recreativo la LVII edición del Trofeo Colombino el 22 de julio en un duelo a partido único que se celebrará en el Estadio Nuevo Colombino Tras ello pasará por Granada tres días después para disputar el Trofeo Ciudad de Granada en Los Cármenes.
Más adelante, la preparación continuará con el amistoso ya oficializado ante el Arsenal, previsto para el 5 de agosto en Dublín, y finalizará, según el calendario previsto, en Marbella. Para esa última parte de la pretemporada, Manuel Pellegrini confía en poder disponer ya de nuevas incorporaciones en el plantel, además de recuperar de forma progresiva a los seis o siete internacionales que disputarán el Mundial 2026.
Comunicado Betis
"El Real Betis Balompié ha acordado un nuevo amistoso para la pretemporada contra un rival internacional. El equipo verdiblanco se medirá al Olympique de Lyon en el Estadio Ciudad de La Línea, ubicado en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, el próximo miércoles 29 de julio a las 20:00 horas. Las entradas para el encuentro se pueden adquirir ya desde este enlace. Este partido de pretemporada se une a los ya confirmados ante el RC Recreativo de Huelva (22 de julio), el Granada CF (25 de julio) y Arsenal FC (5 de agosto)".
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