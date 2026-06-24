Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licencias

Ecologistas en Acción redobla su apuesta en su oposición a las obras del Benito Villamarín. Además de haber llevado el proyecto a los tribunales, presentando un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación, ahora piden la paralización de los trabajos porque denuncian que se ha producido el inicio de los mismos con títulos habilitantes caducados o ineficaces. Así, estima que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente está "obligada a ordenar la inmediata suspensión de las actividades como medida cautelar de restablecimiento de la legalidad". En cambio, fuentes de la delegación de Urbanismo transmiten a El Correo de Andalucía que por su parte está todo correcto.

Esta organización ha emitido un comunicado tras haberse personado en la sede de la Gerencia de Urbanismo para la consulta de los expedientes correspondientes a las licencias de obra y de parcelación concedidas este año. Ecologistas en Acción denuncia que no consta la formalización ni aportación del documento público de redistribución de beneficios y cargas ni la adjudicación de las fincas de propiedad municipal exigidas. Tampoco constaría la presentación de la escritura pública que eleve a definitivo el acto de parcelación ordenado. Ni solicitud alguna de prórroga de los plazos ni, por ende, resolución administrativa concediéndola.

Urbanismo concedió dos licencias de obra y parcelación al Betis con condicionantes "vulnerados"

Según relata Ecologistas en Acción, para la ejecución de las obras que el Betis tiene en marcha en el Villamarín para levantar una nueva grada de Preferencia y un edificio anexo que estará ocupado mayormente por un hotel, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla aprobó, en sesión celebrada el 3 de marzo de 2026, la concesión de la licencia de obras de ampliación y reforma. Explica que dicho acto administrativo incorporaba de forma expresa la siguiente condición resolutoria:

"De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Estudio de Ordenación de la parcela del nuevo estadio Benito Villamarín, aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 18 de septiembre de 2025 [...], el promotor en el plazo de un mes a contar desde la concesión de la presente licencia y en todo caso antes del inicio de las obras, deberá formalizar en documento público de redistribución de beneficios y cargas con la consiguiente adjudicación de las fincas de propiedad municipal que correspondan. El incumplimiento de la presente condición facultará expresamente a esta Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para dejar sin efectos la presente licencia de obras por causa imputable al promotor".

Con anterioridad, en sesión de fecha 27 de enero de 2026, Ecologistas en Acción recuerda que la misma Comisión Ejecutiva había concedido Licencia de Parcelación sobre el terreno de referencia. Dicha licencia supeditaba su propia vigencia a mandatos estrictos en sus apartados Segundo y Tercero en los que se establece que "de conformidad con lo expuesto en el apartado 4 del artículo 91 de la LISTA, la presente licencia se concede bajo la condición de presentarse en esta Gerencia de Urbanismo, en el plazo de tres meses, a contar desde la notificación de la presente resolución, la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en el plazo anteriormente indicado de la escritura pública determinará la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno".

Ecologistas en Acción pide a Urbanismo que debe ordenar la suspensión de las obras del Betis

En base a los dos condicionantes que puso Urbanismo, "habiéndose iniciado y estando en curso las obras de edificación a la fecha del presente escrito, se evidencia el incumplimiento de las condiciones suspensivas, resolutorias y temporales impuestas por la propia administración". Explica Ecologistas en Acción que el Betis "ha vulnerado doblemente la condición resolutoria de la licencia de obras de 3 de marzo de 2026".

Por un lado, al "no formalizar la redistribución de cargas y adjudicación de fincas municipales en el plazo de un mes (vencido el 3 de abril de 2026)". Y también, por "haber iniciado materialmente las obras de edificación sin cumplir dicho requisito imperativo ("y en todo caso antes del inicio de las obras")". Por consiguiente, a juicio de Ecologistas en Acción-Sevilla, y así se lo ha requerido por escrito fehacientemente, "la Gerencia de Urbanismo está obligada a declarar la ineficacia sobrevenida de la licencia de obras, cuya ejecución actual se está realizando al margen del título habilitante".

Ecologistas en Acción concluye que los hechos descritos tipifican una infracción urbanística de carácter grave o muy grave según el régimen sancionador de la LISTA. "Ante la constancia del inicio de obras con títulos habilitantes caducados o ineficaces, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente no dispone de potestad discrecional, viniendo obligada por el ordenamiento legal a ordenar la inmediata suspensión de las actividades como medida cautelar de restablecimiento de la legalidad".