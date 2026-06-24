Ricardo Rodríguez aparca su futuro y se centra en ganar con Suiza a Canadá: "Si quedamos primeros, tendremos ocho días para recuperarnos"

Ricardo Rodríguez jugará esta noche el tercer partido de la fase de grupos de Suiza. Presumiblemente, el del Real Betis Balompié que termina contrato el 30 de junio, será titular en el combinado que dirige Murat Yakin, para quien es un fijo en el carril izquierdo de la defensa. Frente a Canadá, una de las anfitrionas y con quien empatan a cuatro puntos, buscarán los helvéticos sellar el pase a los dieciseisavos de final y definir si serán primeros o segundos en el grupo.

Desde el campamento base de la concentración en San Diego, el lateral verdiblanco ha concedido una entrevista a EFE hablando de su futuro y dejando claro que no sabe aún qué decisión tomar, si seguir en España, emprender otra aventura en otra Liga o regresar a su país, a Suiza: "Todo está abierto. Es demasiado pronto para hablar y definir mi futuro equipo. Solo quiero concentrarme en la selección nacional. Lo que pase, pasará. Podría volver a Suiza, o tal vez me quede en el extranjero. Siempre hay una pequeña esperanza para los aficionados del Zúrich".

Ricardo Rodríguez se centra en ser primero con Suiza y deja en el aire la retirada de la selección

Con 33 años y sin tener definida cómo seguirá su carrera deportiva, Ricardo Rodríguez tampoco se pronuncia sobre una posible retirada de Suiza, ya que para él "depende de dónde juegue el próximo curso", por lo que es una decisión que está en el aire: "Siempre lo piensas, ya veremos. En el fútbol nunca se sabe, puede que sea mi último Mundial, puede que no. Intento disfrutar de cada partido y jugar siempre como si fuera el último".

La aventura en la selección de Ricardo Rodríguez viene de lejos, desde que en 2009 fuera campeón en el Mundial Sub-17 en Nigeria y participara en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con la absoluta ha disputado tres Eurocopas y cuatro mundiales consecutivos con el presente, siendo en todas las citas titular y junto a Granit Xhaka quien más partidos ha disputado (14) en una Copa del Mundo: "Es muy especial jugar tantos partidos con Suiza. Estoy muy orgulloso del récord de 14 partidos en la Copa del Mundo".

En unas horas, Suiza se medirá a Canadá, jugándose el liderato del Grupo B en el BC Place de Vancouver: "Queremos ganar todos los partidos. Queremos terminar primeros. Si quedamos primeros, tendremos ocho días para recuperarnos. Yo aprovecharía ese tiempo, y creo que todo el equipo también. Un poco de descanso nos vendría bien a todos".