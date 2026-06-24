El traspaso de Sergi Altimira del Betis al Sporting de Portugal se acerca: la operación sobrepasará los 20 millones de euros

Sergi Altimira tiene las horas contadas como jugador del Real Betis Balompié. El centrocampista catalán ya se aproxima al Sporting de Portugal y la operación, avanzada por Fabrizio Romano y confirmada por fuentes cercanas al conjunto verdiblanco se encuentra en el tramo final, aunque todavía quedan por concretarse algunos detalles para que se haga oficial.

El de Cardedeu seguía esperando al RB Leipzig, con quien se reuniera el pasado mes de mayo, pero no trasladaron formalidad, y los lisboetas sí han avanzado hasta encontrar también el sí del mediocampista.

Altimira al Sporting: 18 millones + 4 en variables y entre 10 y 15% de futura venta

Según avanzó el pasado miércoles ElDesmarque, el Sporting de Portugal habría elevado sus pretensiones con una nueva oferta superior a 20 millones de euros, algo que finalmente parece que se articulará en una operación que como contó Diario de Sevilla se puede cerrar en torno a 18 millones de euros fijos más otros cuatro adicionales en variables, reservándose el Betis un porcentaje de futura venta que, según ha conocido El Correo de Andalucía oscilará entre el 10 y el 15 %.

El Sporting CP cotiza en bolsa, por lo que tendrá que comunicar oficialmente los términos económicos de la operación cuando el fichaje quede formalizado. Será entonces cuando puedan comprobarse con exactitud las cifras finales del acuerdo entre béticos y lisboetas.

Altimira dejará entre 14 y 15 millones de plusvalías

La salida de Sergi Altimira supondrá una de las grandes operaciones del mes de junio desde el punto de vista contable. El club verdiblanco necesitaba generar plusvalías antes del 30 de junio y el traspaso del centrocampista se presenta como el movimiento más importante en ese sentido, salvo sorpresa de última hora en los seis días que restan de mes.

Altimira llegó al Betis por una cantidad cercana a los dos millones de euros, repartidos entre los 1,4 millones abonados al Getafe y los 600.000 euros destinados al propio futbolista. Si la venta al Sporting CP se termina confirmando en los términos anteriormente descritos, la entidad de las trece barras obtendría una plusvalía aproximada de entre 14 y 15 millones de euros, sin contar las variables que puedan cumplirse posteriormente, todavía no detalladas.