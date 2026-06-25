Álvaro Fidalgo se estrena como goleador en México y Amrabat completa los 90 minutos frente a Haití

La representación del Real Betis Balompié volvió a dejar su huella en esta pasada madrugada mundialista. Álvaro Fidalgo entró en el 72' para cerrar la goleada de México a República Checa y Sofyan Amrabat completó los 90 minutos del tercer partido de grupos de Marruecos, que terminó también con un resultado amplio venciendo por 4-2 a Haití.

Los aztecas pasan como primeros de grupo y esperan al tercero del grupo C/E/F/H/I el próximo 1 de julio a las 03.00 y los Leones del Atlas se medirán en principio a Países Bajos un día antes en mismo horario.

Fidalgo ya celebra goles como mexicano

La noticia más destacada llegó desde el encuentro entre México y la República Checa. El conjunto azteca se impuso por un contundente 0-3 y el encargado de cerrar la goleada fue Álvaro Fidalgo. El centrocampista verdiblanco, que obtuvo la nacionalidad mexicana para poder representar al combinado norteamericano, firmó así su primer gol en una Copa del Mundo.

Una diana especial para un futbolista que, tras convertirse en una de las grandes figuras del América, dio el salto al Betis el pasado mercado invernal y que continúa ganando peso dentro de los planes de Javier Aguirre en México en la gran cita internacional, en la que han cerrado una fase de grupos perfecta con nueve puntos, siendo la primera anfitriona en lograrlo desde Italia en 1990.

Sofyan Amrabat se estrena con Marruecos en el Mundial en el tercer partido

Horas más tarde fue el turno de Sofyan Amrabat. Marruecos derrotó por 4-2 a Haití en un encuentro en el que el centrocampista se puso la elástica marroquí por primera vez en el Mundial y completó los noventa minutos bajo las órdenes de Mohamed Ouahbi. El futbolista marroquí volvió a ser una pieza indispensable en la sala de máquinas de su selección, aportando equilibrio, experiencia y trabajo defensivo durante todo el encuentro.

Aunque su cesión en el Betis concluye oficialmente el próximo 30 de junio y deberá regresar al Fenerbahçe a la espera de resolver su futuro con los verdiblancos como opción remota, Amrabat sigue figurando en este Mundial como uno de los representantes verdiblancos.