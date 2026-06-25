Mundial 2026
Álvaro Fidalgo se estrena como goleador en México y Amrabat completa los 90 minutos frente a Haití
Fidalgo cerró la goleada de México por 0-3 a República Checa y Amrabat fue titular con Marruecos en el 4-2 a Haití, pasando los dos centrocampistas del Betis de fase de grupos con sus selecciones
La representación del Real Betis Balompié volvió a dejar su huella en esta pasada madrugada mundialista. Álvaro Fidalgo entró en el 72' para cerrar la goleada de México a República Checa y Sofyan Amrabat completó los 90 minutos del tercer partido de grupos de Marruecos, que terminó también con un resultado amplio venciendo por 4-2 a Haití.
Los aztecas pasan como primeros de grupo y esperan al tercero del grupo C/E/F/H/I el próximo 1 de julio a las 03.00 y los Leones del Atlas se medirán en principio a Países Bajos un día antes en mismo horario.
Fidalgo ya celebra goles como mexicano
La noticia más destacada llegó desde el encuentro entre México y la República Checa. El conjunto azteca se impuso por un contundente 0-3 y el encargado de cerrar la goleada fue Álvaro Fidalgo. El centrocampista verdiblanco, que obtuvo la nacionalidad mexicana para poder representar al combinado norteamericano, firmó así su primer gol en una Copa del Mundo.
Una diana especial para un futbolista que, tras convertirse en una de las grandes figuras del América, dio el salto al Betis el pasado mercado invernal y que continúa ganando peso dentro de los planes de Javier Aguirre en México en la gran cita internacional, en la que han cerrado una fase de grupos perfecta con nueve puntos, siendo la primera anfitriona en lograrlo desde Italia en 1990.
Sofyan Amrabat se estrena con Marruecos en el Mundial en el tercer partido
Horas más tarde fue el turno de Sofyan Amrabat. Marruecos derrotó por 4-2 a Haití en un encuentro en el que el centrocampista se puso la elástica marroquí por primera vez en el Mundial y completó los noventa minutos bajo las órdenes de Mohamed Ouahbi. El futbolista marroquí volvió a ser una pieza indispensable en la sala de máquinas de su selección, aportando equilibrio, experiencia y trabajo defensivo durante todo el encuentro.
Aunque su cesión en el Betis concluye oficialmente el próximo 30 de junio y deberá regresar al Fenerbahçe a la espera de resolver su futuro con los verdiblancos como opción remota, Amrabat sigue figurando en este Mundial como uno de los representantes verdiblancos.
- Ecologistas en Acción lleva a los tribunales el proyecto del Betis para construir el nuevo Benito Villamarín
- El jugador del Betis que más sorprendió a Álvaro Fidalgo a su llegada: 'Me sorprendió muchísimo en todos los aspectos, tiene registros de todo tipo y unas cifras muy altas
- Pablo García recibe sondeos de equipos de LaLiga mientras el Betis y su agencia piden tranquilidad con el futuro del canterano
- El Betis compite con cuatro equipos de Europa por el fichaje de Kévin Denkey: vale 15 millones de euros
- Las primeras exploraciones dejarían al bético Abde sin jugar el Mundial 2026 con Marruecos por lesión: sufre un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha
- Óscar Carazo deja de ser secretario técnico de fútbol formativo: el Betis reestructura su área deportiva de cantera
- Dani Ceballos, a un paso del Betis: el acuerdo para salir del Real Madrid libre es inminente y el club verdiblanco ya valora un contrato de cuatro años más otro opcional
- El Betis espera propuestas firmes de River Plate por Nelson Deossa y reconoce interés reactivado de RB Leipzig y Sporting CP por Sergi Altimira, sin llegar aún a 20 millones de euros