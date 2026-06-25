Antonio Blanco saldrá del Alavés, pero el Betis y su agente enfrían su candidatura por el momento

Antonio Blanco será uno de los nombres propios del mercado del Deportivo Alavés este verano y el Real Betis Balompié ha sido el último equipo en ser relacionado al respecto. El centrocampista cordobés, con contrato hasta junio de 2027, afronta una ventana clave para su futuro al entrar en su último año de vinculación con el conjunto babazorro.

Su situación contractual invita a pensar que los caminos del cordobés y de los alavesistas se van a separar en este verano tanto por el interés que despierta el futbolista como por la posición del propio club vitoriano, consciente de que a partir del próximo mes de enero el jugador podría negociar libremente con cualquier equipo.

En las últimas horas, el nombre de Antonio Blanco ha sido vinculado con el Real Betis Balompié. El Correo Vasco informó del interés verdiblanco por el mediocentro del Alavés en un contexto en el que el club heliopolitano trabaja en la reestructuración de su centro del campo tras la cercana salida de Sergi Altimira al Sporting de Portugal y con varios perfiles sobre la mesa para reforzar la medular de Manuel Pellegrini. También en ese escenario debería salir Nelson Deossa, con dudas con Vasco da Gama al estar judicializado.

Así está la situación entre el Betis y Antonio Blanco, que se irá del Alavés

Sin embargo, según ha podido saber El Correo de Andalucía, la opción de Antonio Blanco no aparece ahora mismo entre las prioridades del Betis para esa demarcación. En Heliópolis no niegan que el mercado ofrece muchos nombres y que el futbolista del Alavés es un perfil conocido, pero las fuentes consultadas rebajan de forma notable la posibilidad de que esa vía avance a corto plazo. El club verdiblanco maneja otras alternativas por delante y, a día de hoy, el cordobés no figura en la parte alta de la lista para reforzar el centro del campo.

También desde el entorno del jugador enfrían el escenario verdiblanco. Fuentes cercanas a Antonio Blanco reconocen a El Correo de Andalucía que el mediocentro saldrá del Alavés este verano, precisamente por ese último año de contrato y porque la operación puede ser conveniente para todas las partes, pero aseguran que no les consta un interés concreto del Betis en estos momentos. El futbolista, eso sí, cuenta con pretendientes importantes en Europa.

Según indican a este periódico las mismas fuentes, hay clubes de Italia, Francia y Alemania, varios de ellos con presencia en la próxima Liga de Campeones y todos ellos europeos, que siguen muy de cerca su situación. No aparece, en cambio, ningún equipo de la Premier League entre las opciones que manejan actualmente.

Antonio Blanco, en el Deportivo Alavés-Rayo Vallecano de Liga en Mendizorroza / AFP7 vía Europa Press

Termina contrato en 2027 y saldrá por debajo de su cláusula

Otro de los puntos relevantes será el precio. Antonio Blanco tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, pero su salida no apunta a producirse por esa cantidad. El Alavés, que posee el 50% de sus derechos económicos al compartirlos con el Real Madrid, siempre ha mantenido una postura firme con uno de sus activos más importantes.

Aun así, el escenario actual, con el jugador a doce meses de terminar contrato, cambia el contexto de la negociación. En el entorno del futbolista sitúan una posible operación en una cifra bastante inferior a la cláusula, alrededor de los 12 millones de euros o incluso algo menos, dependiendo de cómo avance el mercado.

Antonio Blanco, de 25 años y natural de Montalbán, se ha consolidado como una pieza clave en Mendizorroza. Formado en la cantera del Real Madrid, llegó al Alavés primero como cedido y posteriormente en propiedad, convirtiéndose en uno de los capitanes y líderes del equipo albiazul, siendo el más destacado en intercepciones y robos de LaLiga. Su rendimiento, su capacidad defensiva, su lectura táctica y su experiencia en Primera División explican el interés que despierta en varios clubes europeos.

El Betis, mientras tanto, sigue analizando el mercado con calma. La dirección deportiva tiene varias carpetas abiertas para el centro del campo, pero la candidatura de Antonio Blanco, pese a haber sido vinculada al club verdiblanco, no se encuentra actualmente entre las vías más avanzadas dentro de que sí hubo consultas por el mediocentro del Deportivo Alavés.