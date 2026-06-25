El Betis completa la reestructuración de su área médica del primer equipo con Adolfo Muñoz como nuevo director

El Real Betis Balompié ya ha definido la nueva estructura de los servicios médicos del primer equipo tras las salidas del doctor José Manuel Álvarez y del responsable de readaptación Eneko Ángulo. Después de comunicar ambos cambios, el club verdiblanco ha anunciado la incorporación del doctor Adolfo Muñoz como nuevo director de los Servicios Médicos de la entidad.

La salida de José Manuel Álvarez, hasta ahora máximo responsable médico del primer equipo, responde exclusivamente a motivos personales. El doctor ya había trasladado su decisión al club antes de que concluyera la temporada, aunque su marcha se hizo efectiva tras la misma aprovechando el periodo de vacaciones de la plantilla. También puso fin a su etapa en Heliópolis Eneko Ángulo, quien emprenderá una nueva aventura internacional después de una trayectoria ligada al Betis. Desde el club sólo tienen "palabras de agradecimiento para ambos por su profesionalidad y dedicación durante estos años".

Adolfo Muñoz, nuevo director de los Servicios Médicos del Betis

El elegido para liderar esta nueva etapa es Adolfo Muñoz, un profesional con una amplia experiencia en el fútbol de élite. Licenciado en Medicina, especialista en Medicina del Deporte, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y máster en Alto Rendimiento Deportivo, entre otras titulaciones, Muñoz acumula más de dos décadas de recorrido en el fútbol profesional. En las últimas cuatro temporadas, entre 2022 y 2026, ha estado al frente del área médica del RCD Mallorca. Antes también formó parte de clubes como el Villarreal CF, el Sevilla FC y el Neuchatel Xamax FC.

La reorganización del área médica verdiblanca también contempla un cambio en la coordinación de fisioterapia del primer equipo. Alejandro Fernández asumirá ese cargo a partir de ahora. Antiguo canterano del Betis, Fernández es diplomado en Fisioterapia, cuenta con certificación en Osteopatía y forma parte de los servicios médicos del club desde 2011. Inició su labor en los escalafones inferiores y hace ocho años dio el salto al staff del primer equipo.

Además, el Betis refuerza el área de readaptación con la llegada de Javier Fernández, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y también en Fisioterapia. Su trayectoria incluye experiencias internacionales en Santos Laguna, Orlando City SC y Watford FC, club inglés en el que ha trabajado durante los últimos cuatro años.

Con estos movimientos, el Betis abre una nueva etapa en sus servicios médicos, combinando experiencia en el fútbol profesional, continuidad interna y perfiles con recorrido internacional.

Carta de despedida del doctor José Manuel Álvarez

"A veces las decisiones que se toman en la vida tienen un alto valor sentimental, y en mi caso, hoy tengo que anunciaros una decisión muy meditada y tomada hace unos meses que me inunda de tristeza, pero que por otro lado me va a permitir estar cerca de mi familia y poder disfrutar de lo que uno deja detrás cuando asume cargos de responsabilidad como el mío actualmente. Abandono mi casa, el Real Betis Balompié, donde he crecido como persona y profesional durante 12 años en mis dos etapas. Es una decisión personal y no profesional, ahora toca estar cerca de la familia. Es un día triste por todo lo que dejo atrás, amigos, esfuerzo, mucho trabajo y muchos recuerdos. Ahora toca volver con la familia a Valencia y valorar nuevos proyectos de futuro junto a ellas. Gracias por todo Real Betis Balompié y su gente".