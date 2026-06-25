Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selección: "Si alguien no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz"

Chari Peña, la madre de Fabián Ruiz, centrocampista de la selección española, ha sido noticia en estos días tras aparecer en el documental que se ha estrenado en TVE Denominación de origen con motivo del Mundial 2026 en el que España está encuadrada en el grupo H. En él se desgrana el lado más personal de los jugadores.

El documental de la televisión pública española, en un espacio en el que se repasa la trayectoria y la vida de varios de los internacionales de la selección, decidió subtitular a la madre de Fabián Ruiz por su acento andaluz en claro agravio comparativo con el resto de participantes e incluso andaluces como Fabián que aparecen.

Fabián ensalza a su madre por los valores que le enseñó y ataca a TVE

"Trabajaba a las 07:00 horas, me venía a las 14:00 horas... y después tenía que llevarlo a jugar a las 16:00 horas" es una de las frases que le subtitularon a Chari, algo que ha provocado que el canterano bético, en una entrevista con DAZN en la que ha repasado estos días en el Mundial hiciera hincapié en la figura de su madre y terminara arremetiendo contra su cadena pública: "Mi madre lo es todo. Ha sido mi pilar fundamental, mi gran apoyo. Ha hecho un esfuerzo increíble. Gracias a Dios, ahora todo tiene su recompensa. Ella me ha inculcado los valores que hoy en día tengo. Le doy las gracias por ser quien soy yo. Todo lo hago por ella porque sin ella hoy no hubiese estado aquí. Estoy orgulloso de quién soy, de dónde vengo, de mi tierra, de Los Palacios, de ser andaluz, de Andalucía. Siempre intento llevarlo a lo más alto".

"Había días en los que veía cómo mi tía y mi tío venían a ayudarnos con la compra porque a mi madre no le daba tiempo y tampoco se lo podía permitir. En ese momento no eres consciente de lo difícil que es todo, pero cuando vas creciendo te das cuenta de que pasamos momentos difíciles. Con la ayuda de la familia y, sobre todo, con el esfuerzo que hizo mi madre, salimos adelante", comentaba también el mediocentro de Los Palacios y Villafranca.

Antes de finalizar la entrevista, Fabián ironizó con que a él también le podían subtitular: "Por último, si alguien en la entrevista no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz. Lo podéis hacer". A ello, Pablo Pinto, el entrevistador de la cadena que retransmite íntegramente el Mundial, le respondió que "se le había entendido perfectamente".