El Betis alcanza los 30.000 abonados con once días por delante en el plazo de renovación

La campaña de abonados del Real Betis Balompié continúa respondiendo a las expectativas generadas por el regreso del equipo a la UEFA Champions League. Apenas dos semanas después de la apertura del periodo de renovaciones, la entidad verdiblanca ha anunciado que ya ha superado la barrera de los 30.000 abonados renovados, una cifra que confirma el fuerte respaldo social del beticismo de cara a una temporada ilusionante que estará marcada por la vuelta al viejo continente 21 años después en el segundo curso consecutivo en el Estadio La Cartuja.

El club de las trece barras lanzó la campaña bajo el lema "Para toda la vida", con un calendario de renovaciones abierto hasta el próximo 7 de julio. Los abonados pueden completar el proceso tanto a través del enlace personalizado recibido por SMS como desde el Área Privada de Socios, mientras que posteriormente se abrirán las fases de cambios de ubicación, reagrupaciones familiares y, finalmente, las altas para nuevos abonados procedentes de la lista de espera de socios Soy Bético.

Novedades en la campaña de renovación del Betis

La gran novedad de la temporada 2026/27 reside en que el abono incluye, además de los 19 partidos de LaLiga, los cuatro encuentros como local de la fase liga de la UEFA Champions League, un aliciente que también ha tenido reflejo en el precio de los carnés. El Betis ha aplicado una subida generalizada en la categoría de adultos cercana al 10%, justificándola precisamente por el regreso a la máxima competición continental.

Así, el abono adulto más económico pasa de 385 a 425 euros, correspondiente a determinadas zonas de Gol Norte y Gol Sur, mientras que el más caro, situado en Preferencia Media Central, asciende de 1.210 a 1.330 euros, lo que supone un incremento de 120 euros. En la mayor parte del estadio las subidas rondan ese 10%, aunque en algunas localidades de Gol Norte y Gol Sur superan ligeramente el 12% al partir de precios inferiores.

El club mantiene, no obstante, su política de bonificaciones para colectivos como infantiles, juveniles, mayores, personas con discapacidad o abonados de la Grada Heliópolis en situación de desempleo o con rentas reducidas, siempre que hayan cumplido el requisito de asistencia o cesión del asiento en al menos el 80% de los encuentros de la pasada temporada.

Además del acceso a la Champions, el abono incorpora la cuota de cinco euros de Soy Bético Abonado, asumida por la propia entidad, con ventajas como descuentos en las tiendas oficiales, promociones para entradas y condiciones especiales en el Real Betis Tour. También continúa disponible la financiación del importe a través de Banco Sabadell y la posibilidad de adquirir durante la renovación la nueva primera equipación oficial a un precio promocional.

Con estos primeros 30.000 abonados ya renovados, el Betis mantiene un ritmo elevado en una campaña que volverá a estar condicionada por el numerus clausus de 57.000 abonados fijado para La Cartuja. El número definitivo de nuevas altas dependerá, como en temporadas anteriores, de las bajas que se produzcan durante el actual proceso de renovación, aunque la respuesta de la afición vuelve a evidenciar la enorme fidelidad de una masa social que afronta con máxima ilusión el regreso del club a la Champions League.