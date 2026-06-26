La frase de Fidalgo tras estrenarse como goleador con México que emociona al Tri: "Va para mi abuelo, lo perdí hace dos meses"

La selección mexicana que dirige Javier Aguirre emuló lo conseguido como anfitriona a Italia en 1990, ganando los tres partidos de la fase de grupos y asegurando su pase a los dieciseisavos de final como primera en el grupo A y teniendo a priori como rival a Ecuador al 80% de probabilidades.

Para lograr el primer puesto tuvo el Tri que ganar a República Checa, goleando por 0-3 con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y el bético Álvaro Fidalgo, que se estrenó como anotador azteca, tanto tras el que rompió a llorar.

El Maguito fue el protagonista al término del encuentro y no sólo por cerrar la goleada, sino por esa dedicatoria al cielo en el centro del campo tras marcar, recordando a su abuelo a quien perdió hace dos meses: "Va para mi abuelo, que lo perdí hace dos meses, para mi abuela y para mi madre. Estamos pasando un momento en familia que no es nunca fácil. Una alegría así siempre es increíble. Gracias a todos. Se lo dije a Javier (Aguirre) también. A todo el mundo que confía en mí".

El centrocampista del Betis, también en declaraciones en zona mixta para W Deportes, analizó el encuentro y los posibles cruces: "Era muy importante conseguir los nueve puntos del grupo. No queríamos solamente clasificarnos, sino también seguir creciendo como equipo. Ahora vienen los dieciseisavos y es muy importante llegar de esta manera. Fue un gran partido de todo el grupo. Ahora viene lo importante".

En sus redes sociales, Álvaro Fidalgo dejó un emotivo mensaje: "Y cuando lo eliges, ya nunca te suelta", con múltiples instantáneas de la celebración de un tanto especial para el ovetense que quedará marcado en su recuerdo.

La pérdida del abuelo de Álvaro Fidalgo que lo ha marcado en los últimos meses: así se lo contó a Andrés Guardado "Álvaro me explicaba el otro día que pasó un semestre medio así... a nivel personal complicado. Por su familia y esas cosas que suceden, pero que está muy metido, que ya pasó página. Hoy le decía yo que merecía jugar, lo hizo y qué mejor que metió un gol y lo puedo festejar como mexicano que es. Entonces, él, ellos y todos, todos los que estamos aquí, no importa el origen, no importa... importa que el común denominador es que queremos mucho a nuestro país y que queremos seguir logrando cosas".

Álvaro Fidalgo celebra su gol en el México-República Checa del Mundial 2026 / DPA vía Europa Press

Las declaraciones de Javier Aguirre sobre Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones

Además del mediocampista bético, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones es el otro jugador naturalizado como mexicano que se estrenó como goleador con México en este Mundial 2026. Sobre ellos habló Javier Aguirre: "Bueno, Julián, como Álvaro, que también es un chico que decidió competir por nuestro país, naturalizarse, los dos encontraron el gol. Julián es parte de un grupo de futbolistas con una idea muy clara de juego y con un compañerismo que pasa de la media, un compañerismo que difícilmente se encuentra. Julián es un chico humilde, un chico al que le gusta escuchar, que tuvo un año fantástico en su liga en Arabia y que ha encontrado en esa posición mucha seguridad. Trabaja muy bien, trabaja hacia atrás muy bien, hacia adelante, es solidario. No tengo más que palabras de elogio para él, porque a él y muchos de los que están ahí les ha costado mucho llegar hasta acá, de verdad"

Prosiguió el 'Vasco' Aguirre comentando las situaciones familiares de Fidalgo y Quiñones y deseándoles lo mejor porque se lo merecen: "Ahora que lo mencionas, he visto cápsulas de los familiares y te dan ganas de llorar de lo que han pasado estos jugadores y los padres de estos jugadores para llegar donde están. Yo encuentro muy emotivo que representen con dignidad a su país, porque vienen de familias que han sufrido, familias que los han apoyado y que les devuelven esa alegría. Por Julián, seguramente, sus hijas, sus dos morenitas, sus dos chiquitas hermosas que tiene, estarán muy contentas allá donde estén. Es un muchacho que de verdad merece todo lo que le pasa; y Álvaro, más de lo mismo".

México ahora espera conocer a su rival en dieciseisavos de final del Mundial, con un 80% de probabilidades de enfrentarse a Ecuador, menos de un 10% a Escocia y también podría medirse al tercero del grupo de España, con opciones para los cuatro que integran dicho grupo.