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Real Betis Balompié

El Betis encara el cierre de la fase de grupos con tres internacionales pendientes: Cucho, Bakambu y Lo Celso aún tienen que jugar con Colombia, Congo y Argentina

Los tres internacionales del Betis aún tienen pendiente su tercer partido mundialista con Colombia, República Democrática del Congo y Argentina.

Cucho Hernández, Cédric Bakambu y Giovani Lo Celso, en partidos con Colombia, RD Congo y Argentina

Cucho Hernández, Cédric Bakambu y Giovani Lo Celso, en partidos con Colombia, RD Congo y Argentina / El Correo

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié encara las últimas horas de la fase de grupos del Mundial con varios frentes abiertos entre sus internacionales. Tres de ellos ya han cerrado su participación en esta tercera jornada —Ricardo Rodríguez con Suiza, Álvaro Fidalgo estrenándose como goleador con México y Sofyan Amrabat con Marruecos—, mientras que otros tres todavía tienen por delante su último compromiso: Cucho Hernández con Colombia, Cédric Bakambu con la República Democrática del Congo y Giovani Lo Celso con Argentina.

El primero en completar la jornada fue Ricardo Rodríguez. El lateral verdiblanco fue titular en la victoria de Suiza ante Canadá por 2-1, un resultado que permitió al combinado helvético sellar su pase a la siguiente ronda como primero del grupo B. Suiza cerró la liguilla con siete puntos, por delante de Canadá, Bosnia y Qatar.

También cerró la fase de grupos con triunfo Álvaro Fidalgo. México derrotó por 3-0 a República Checa, hizo pleno de victorias y terminó como líder del grupo A con nueve puntos. El centrocampista del Betis, además, tuvo protagonismo directo al marcar el tercer tanto mexicano en el tiempo añadido.

Sofyan Amrabat, por su parte, fue titular en la victoria de Marruecos frente a Haití por 4-2. El conjunto marroquí sufrió más de lo previsto, pero acabó imponiéndose y logró la clasificación para los dieciseisavos de final como segundo del grupo C, por detrás de Brasil.

Cucho puede ser titular, Bakambu busca el pase a dieciseisavos y Lo Celso quiere estrenarse en un Mundial

Ahora, el foco bético se traslada a la madrugada del domingo. Cucho Hernández y Bakambu compartirán protagonismo en el grupo K, aunque con situaciones muy diferentes. Colombia se medirá a Portugal a la 01:30, hora española, con la opción de pelear por el liderato del grupo. A la misma hora, la República Democrática del Congo se jugará sus opciones de dieciseisavos ante Uzbekistán, que pasan únicamente por vencer al combinado del Asia Central.

El último en entrar en escena será Giovani Lo Celso. Argentina, ya clasificada tras ganar sus dos primeros partidos con un Lionel Messi estelar, cerrará la fase de grupos ante Jordania a las 4:00 de la madrugada. El centrocampista verdiblanco espera tener minutos en un encuentro en el que Lionel Scaloni podría introducir rotaciones pensando ya en las eliminatorias.

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De este modo, el Betis ya sabe que Ricardo Rodríguez, Fidalgo y Amrabat estarán en la siguiente ronda con sus selecciones, mientras aguarda a conocer el desenlace de Cucho, Bakambu y Lo Celso en una última jornada que puede ampliar hasta seis la representación verdiblanca en los cruces de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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