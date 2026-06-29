La agenda del Betis en los dieciseisavos del Mundial 2026 arranca con Amrabat y termina con Cucho

Los seis jugadores del Real Betis Balompié que acudieron con sus selecciones al Mundial 2026 han tenido minutos y han logrado el pase a dieciseisavos del final. El último en poder participar fue Giovani Lo Celso, que facturó un golazo de tiro libre en la tercera victoria de Argentina en grupos por 1-3 a Jordania. Ahora, esta madrugada del martes, Sofyan Amrabat será quien abra con Marruecos una fase complicada en la que se medirán a Países Bajos a partir de las 03:00 horas.

Sofyan Amrabat, Álvaro Fidalgo, Cédric Bakambu, Ricardo Rodríguez, Giovani Lo Celso y Cucho Hernández buscarán con sus respectivos países un billete para los octavos de final.

Amrabat abre la participación verdiblanca y Cucho la cerrará en la madrugada del sábado

El primero en abrir la agenda bética será Sofyan Amrabat. El centrocampista de Marruecos se medirá a Países Bajos en la madrugada del lunes al martes, a las 03.00 horas, en uno de los choques más competidos de esta ronda. El de Huizen, cuyo contrato con el Betis expira este 30 de junio, no había tenido protagonismo en los dos primeros encuentros del combinado marroquí, pero recuperó la titularidad en la última jornada ante Haití, disputó los 90 minutos y ayudó a sellar la clasificación de los Leones del Atlas, aunque acabó el encuentro con molestias. Marruecos llega a la eliminatoria como segunda del grupo C, invicta y empatada a siete puntos con Brasil.

Después llegará el turno de Álvaro Fidalgo, una de las historias más llamativas en clave verdiblanca durante la primera fase. El centrocampista asturiano participó como titular en el debut de México ante Sudáfrica, se quedó sin minutos frente a Corea del Sur y volvió a aparecer en la última jornada ante la República Checa para marcar su primer gol con el Tri. Su tanto cerró el 0-3 y puso el broche a una fase de grupos perfecta para la anfitriona, líder del grupo A con pleno de victorias y sin encajar. México jugará ante Ecuador en la madrugada del martes al miércoles, a las 03.00 horas.

El miércoles también entrará en escena Cédric Bakambu. La República Democrática Congo ha sido una de las selecciones que ha apurado hasta el final sus opciones de clasificación y terminó metiéndose entre las mejores terceras tras remontar ante Uzbekistán. Bakambu ha sido un futbolista importante para los Leopardos en la fase de grupos, titular en los tres encuentros y referencia ofensiva, aunque sin premio goleador. Su próximo reto será mayúsculo: Inglaterra, el miércoles 1 de julio a las 18.00 horas.

Ricardo Rodríguez afrontará su cruce con Suiza después de una primera fase de enorme regularidad. El lateral ha vuelto a demostrar su experiencia internacional y ha sido prácticamente intocable en el equipo helvético, que terminó líder del grupo B. Suiza se enfrentará a Argelia el viernes 3 de julio a las 05.00 horas, en otro partido de exigencia máxima para un futbolista que sigue ampliando su trayectoria mundialista.

Giovani Lo Celso celebra tras marcar un gol durante el partido del Grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Argentina y Jordania, disputado en el Dallas Stadium / DPA vía Europa Press

Giovani Lo Celso, por su parte, llegó a la tercera jornada sin minutos, pero aprovechó la rotación de Argentina ante Jordania. El mediapunta del Betis fue titular y abrió el marcador con un gran lanzamiento de falta directa, una acción que le permitió reivindicarse en la Albiceleste, debutando en un Mundial por todo lo alto antes de medirse a Cabo Verde en la medianoche del viernes al sábado, a las 00.00 horas. El rosarino dejó claro al término del encuentro su deseo de seguir como verdiblanco: "Sí sí. Tengo contrato ahí y la verdad es que estoy muy bien. Estoy cien por cien enfocado en lo que es defender esta camiseta y se viene algo muy bonito por delante".

El último bético en disputar estos dieciseisavos será Cucho Hernández. Colombia ha cerrado la fase de grupos como líder del grupo K, por delante de Portugal, y se medirá a Ghana en la madrugada del sábado, a las 03.30 horas. El delantero verdiblanco tuvo presencia en el estreno cafetero y dejó una acción destacada en el triunfo ante Uzbekistán con asistencia incluida, pero luego no entró en la rotación ante Congo y Portugal. Ahora frente a los africanos podría tener una nueva oportunidad para ganar peso en los planes de Néstor Lorenzo.

Hay que recordar que además de Amrabat, cuya cesión expira, también terminan contrato Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu, por lo que el Betis estará muy pendiente de lo que suceda con Fidalgo, Lo Celso y Cucho de cara a un posible aplazamiento de la primera jornada de Liga.