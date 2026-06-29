El Betis oferta a Fluminense 8 millones de euros para firmar a Facundo Bernal, pivote uruguayo con pasaporte italiano

Facundo Bernal puede convertirse en uno de los refuerzos del Real Betis Balompié en este mercado de fichajes. El pivote uruguayo con pasaporte italiano puede ser uno de los primeros refuerzos del conjunto verdiblanco en este mercado de fichajes. La remodelación en la medular tras la salida de Sergi Altimira al Sporting de Portugal, que debe concretarse en las próximas horas de forma oficial, iniciaría con la llegada del cierre comunitario con un contrato de larga duración para diluir su amortización.

El club de las trece barras ya habría alcanzado un principio de acuerdo con la entidad brasileña, según apunta ABC. La operación, todavía pendiente del entendimiento definitivo con el futbolista de 22 años y 1'87, situaría el coste del traspaso en torno a 8 millones de euros como relatan fuentes verdiblancas a El Correo de Andalucía. Fluminense, además, se guardaría un porcentaje sobre la plusvalía de una futura venta, una fórmula habitual en este tipo de movimientos cuando se trata de jugadores jóvenes y con margen de crecimiento.

Facundo Bernal: una operación de 8 millones con un valor de mercado de 6

Facundo Bernal es un viejo objetivo del Betis, al que ya sondeó para incorporarlo en los dos últimos mercados y ahora consideran que se dan las condiciones para intentar cerrar su llegada a Heliópolis aunque no se haya terminado de consolidar en Brasil y le falte algo de velocidad, siendo un perfil más posicional y con una grave lesión de ligamento cruzado en octubre de 2022 y otra parcial del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha en este pasado mes de febrero. Eso sí, su posible llegada si se rubricara no sería la única en la demarcación y al tener pasaporte italiano no ocuparía ficha de extracomunitario.

Valorado en 6 millones de euros por Transfermarkt, el Betis habría ofertado unos 8 para hacerse con sus servicios, teniendo bien encaminada la operación en la gran reestructuración del verano en la medular. Sofyan Amrabat sale tras estar cedido desde el Fenerbahçe, Altimira saldrá traspasado al Sporting y el adiós de Nelson Deossa sigue enquistado por problemas judiciales del club brasileño, sin encontrar los verdiblancos las garantías bancarias necesarias para traspasarlo.

Sobre el uruguayo de Fluminense hay que remarcar que, según informan fuentes del club heliopolitano a este periódico, Nelson Deossa no entraría en la operación, por lo que no se contempla ningún acuerdo que rebaje esa cantidad que indican en el Betis de 8 millones, toda vez que la salida del colombiano ha de producirse de igual forma en este mercado.

El siguiente paso será cerrar el contrato de Bernal. El Betis le ha trasladado una propuesta de larga duración, entre cuatro y cinco temporadas, aunque todavía quedan por resolver aspectos económicos relacionados con el salario y los bonus por objetivos.