Deossa podría comenzar la pretemporada con el Betis: Altimira, única gran venta de junio, insuficiente para cuadrar cuentas

La salida de Nelson Deossa a Vasco da Gama sigue en el aire y el centrocampista colombiano podría iniciar la pretemporada en el Real Betis Balompié el próximo 7 de julio con los pertinentes reconocimientos médicos. A un día para que finalice el mes de junio, la única gran venta en clave verdiblanca apunta a ser Sergi Altimira, que saldrá por un monto global de unos 20 millones de euros al Sporting de Portugal. Ello provocará dar pérdidas en el balance de cuentas del ejercicio 2025/26 al no alcanzar los 30 millones de euros en plusvalías.

Los últimos días del ejercicio económico en curso avanzan sin prever movimientos de gran calado en el capítulo de salidas, salvo el traspaso de Sergi Altimira al Sporting CP. La operación del centrocampista catalán está muy encarrilada y debería quedar cerrada en las próximas horas.

Sergi Altimira celebra tras marcar el 0-2 durante el partido de LaLiga entre Sevilla FC y Real Betis celebrado este domingo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / José Manuel Vidal / EFE

El Betis no llega a los 30 millones de euros a 30 de junio

Durante las últimas semanas se ha venido señalando la necesidad del club verdiblanco de generar una cantidad importante en plusvalías antes del cierre del ejercicio. El objetivo pasaba por superar con claridad los 30 millones de euros para evitar pérdidas y poder afrontar el mercado de fichajes con mayor margen, especialmente dentro de la regla del 1:1 establecida por LaLiga y vinculada al Límite de Coste de Plantilla Deportiva.

Tal y como avanzó Manu Colchón en Diario de Sevilla, en Heliópolis no se esperan ventas relevantes salvo el de Cardedeu antes de este martes. La principal razón es que las propuestas recibidas por algunos jugadores de la plantilla no alcanzan las cantidades que el Betis considera adecuadas. En La Palmera no quieren desprenderse de sus activos por debajo de su valor y, por tanto, prefieren no malvender pese a la delicada situación económica, indicando que si hay negociación que haya empezado antes de julio y esta está en fase avanzada, LaLiga permite que se metan en el ejercicio anterior, algo que ya se hizo con Jesús y Johnny cuando salieron a Como y Atlético de Madrid. El que podría encajar en esta situación es Natan, por quien se escucharán propuestas a partir de 35 millones de euros.

La marcha de Altimira dejaría en las arcas verdiblancas alrededor de 15 millones de euros en plusvalías, siempre que el traspaso se concrete en los términos que se acordaron con los lisboetas, algo que todo puede quedar rubricado este martes 30 de junio de forma oficial. A dicha cuantía habría que añadir lo ya ingresado con la salida de Nobel Mendy y los bonus alcanzados por Jesús Rodríguez en el Como 1907, algo que acerca la cifra global a los 20 millones de euros, quedando lejos de esos 30 millones deseados.

Deossa y Antony durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Betis y el Valencia CF en el estadio de La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Nelson Deossa, con un traspaso encallado a Vasco: apunta a iniciar la pretemporada en el Betis

Nelson Deossa también podría haber generado cierto margen, pero su salida a Vasco de Gama está estancada. Desde el Betis transmiten que son necesarias, como es lógico, garantías de pago para dar luz verde a la operación, pero las mismas siguen sin llegar y el club cruzmaltino atrapado en una situación judicial convulsa y que puede demorarse.

Todo ello invita a pensar a que el de Marmato podría comenzar la pretemporada y estar a las órdenes de Manuel Pellegrini este próximo 7 de julio, fecha que ya avanzamos en mayo en este periódico y que marcará el comienzo de los reconocimientos médicos. Habría que ver si partiría con el equipo al primer stage en Alemania, del que se sabrán novedades pronto.

De igual forma, se le sigue buscando salida mientras con Vasco todo está en stand by tras aceptar los béticos una cesión con posterior compra obligatoria en 8+3, todo ello validado por LaLiga para que computara en el ejercicio económico presente.